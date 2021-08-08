Каждый год во второе воскресенье августа в Казахстане отмечают День строителя. Указ Президента РК подтвердил официальный статус этого профессионального праздника ещё в 1998 году.

Впервые строители отметили свой профессиональный праздник в августе 1956 года. С тех пор сложилась традиция отмечать этот день каждое второе воскресенье августа.

Отмечает свой праздник в этот день и коллектив ТОО «Дивс». Эта строительная компания из областного центра трудится в сфере с 2008 года. За это время здесь собралась команда высококвалифицированных специалистов, которая создала обширную материально-техническую базу и накопила большой опыт. Компания участвует в крупных проектах по строительству, благоустройству и реконструкции объектов по всей области. Среди них такие, как текущий ремонт плотины водохранилища на реке Жартас, южнее села Гагарино в Уланском районе, изготовление и установка тёплых остановочных павильонов в Усть-Каменогорске, капитальное строительство общежития на 96 человек для работников одного из предприятий областного центра, строительство ангаров для размещения и хранения химических реагентов и другие объекты.

На предприятии трудятся порядка 40 человек разных строительных специализаций – каменщики, плотники-бетонщики, монтажники, бригадиры, прорабы, электромонтажники, начальники участков, мастера. Помимо этого, обеспечены работой подрядные и субподрядные организации.

– Строитель – это одна из самых древних профессий, – отметила руководитель ТОО «Дивс» Анна Польская. – Она развивается, её представители каждый год внедряют в работу самые свежие технологии и пользуются современными решениями. Благодаря этому удаётся сохранить старые постройки и серьёзно увеличить срок эксплуатации новых.

Представители ТОО «Дивс» считают, что строитель – это профессия будущего. Масштабные изменения, по их словам, в обществе и государстве в дальнейшем, развитие промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта, энергетики, а также медицины, культуры и спорта немыслимы без строительства. Кроме того, по мере развития отраслей экономики потребуются совершенно иные сооружения, созданные по новейшим технологиям. К этому строители региона готовы.

Юрий Пааль