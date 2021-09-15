Профессионалы во всём
В Абайском районе подвели итоги районных соревнований среди государственных служащих «Мемлекеттік қызмет Барысы – 2021».
Состязания по қазақ күресі прошли в спортивном комплексе «Шыңғыстау» с целью популяризации национального вида спорта, формирования здорового образа жизни среди государственных служащих.
Участникам соревнований удалось пробудить неподдельный интерес у любителей спорта, демонстрируя зрелищную борьбу. Стоит отметить, каждый из них самоотверженно защищал честь своего учреждения.
В результате лучшие палуаны награждены памятными подарками. Первое место в районных соревнованиях по қазақ күресі «Мемлекеттік қызмет Барысы – 2021» завоевал заместитель акима Абайского района Мейржан Смагулов. Почётное второе место занял командир отделения пожарной части № 46 села Караул старший сержант гражданской защиты Олжас Тургамбаев. На третьей ступени пьедестала – старший инспектор группы миграционной службы Абайского районного отдела полиции капитан полиции Сагындык Нурхатулы.
Гульжан Естаева
Фото ОВП Абайского района
Абайский район