Профессионалы во всём

В Абайском районе подвели итоги районных соревнований среди государственных служащих «Мемлекеттік қызмет Барысы – 2021».

Состязания по қазақ күресі прошли в спортивном комплексе «Шыңғыстау» с целью популяризации национального вида спорта, формирования здорового образа жизни среди государственных служащих.

Участникам соревнований удалось пробудить неподдельный интерес у любителей спорта, демонстрируя зрелищную борьбу. Стоит отметить, каждый из них самоотверженно защищал честь своего учреждения.

В результате лучшие палуаны награждены памятными подарками. Первое место в районных соревнованиях по қазақ күресі «Мемлекеттік қызмет Барысы – 2021» завоевал заместитель акима Абайского района Мейржан Смагулов. Почётное второе место занял командир отделения пожарной части № 46 села Караул старший сержант гражданской защиты Олжас Тургамбаев. На третьей ступени пьедестала – старший инспектор группы миграционной службы Абайского районного отдела полиции капитан полиции Сагындык Нурхатулы.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район