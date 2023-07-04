Социум

Профессионалы солнечного дома

04.07.2023
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Более 20 лет в селе Солнечном Глубоковского района успешно работает, помогает людям и, более того, развивает их творческие способности Усть-Каменогорский центр оказания специальных социальных услуг.

Как отметил его руководитель Ерболат Ошакбаев, каждый человек встречает много других людей с разными судьбами на своём жизненном пути. Но всех подопечных центра судьба свела именно здесь, в Солнечном.

Учреждение начало свою работу 15 октября 2001 года и рассчитано на 120 мест. Здесь осуществляется стационарное социальное обслуживание людей пожилого возраста. В настоящее время в центре проживают 114 человек, которым необходимы специальные услуги. Для обеспечения комфортабельного проживания подопечных работает коллектив, в котором трудятся неравнодушные профессионалы своего дела – терапевт, невропатолог, психиатр, массажист, диетолог и другой медицинский и технический персонал.

Более подробно с деятельностью центра ознакомила заместитель директора Айгуль Нурахметова. По её словам, в 2020 году при центре создан общественный совет по контролю за деятельностью учреждения. В состав комиссии вошли представители НПА, общественности, родственники. На регулярной основе проходят заседания, где решаются различные вопросы.

– Вниманием охвачены все жители Центра оказания специальных социальных услуг, – проинформировала она. –  Проводится систематическая работа не только в сфере медицинского сопровождения, но и различные виды терапии, такие как арт-терапия, одним из направлений которой является бумажная аппликация. Цветотерапия получила широкий отклик у бабушек и дедушек, и они с особым энтузиазмом занимаются раскрасками-антистресс.

Также подопечные центра увлечены пластилинографией – это нетрадиционная техника работы с пластилином, которая представляет собой создание лепных картин с применением необычных техник и материалов.

В паллиативном отделении проводятся индивидуальные занятия, направленные на развитие мелкой моторики рук и мышечной памяти.

Нам удалось познакомиться с некоторыми жителями центра, для которых он стал родным домом.

В своей комнате нас встретила Лидия Астафьева.

– Я долгое время проживала на Урале, по семейным обстоятельствам вернулась на Родину и с 2013 года живу в центре, – делится Лидия Астафьева. – Здесь мне неоднократно оказывали медицинскую помощь, благодаря чему вернулось зрение. Создали необходимые условия для написания книги «Аромат серебристой полыни», которая была издана в 2014 году.

Другим ярким примером желания творить и приносить пользу своим трудом является Олег Некрасов.

Несмотря на то, что мужчина практически не может двигать правой рукой, в мастерской он создаёт картины методом выжигания по дереву, которые пользуются популярностью среди населения.

– Мне предоставили помещение для мастерской, оснастили инструментами, действует постоянная выставка моих работ для гостей центра, – рассказал Олег Некрасов. – Я с удовольствием занимаюсь любимым делом, тем более, что здесь для этого есть все возможности.

Интересную общественную жизнь ведёт Зоя Сотникова. Много лет она проработала в системе общественного питания. Всегда вела активный образ жизни и сейчас является председателем культурно-массовой бытовой комиссии центра.

– Мы живём одной большой семьёй, когда возникают вопросы различного характера, мы оперативно их решаем, – говорит Зоя Сотникова. – Очень люблю петь, и с удовольствием являюсь участником вокальной группы «Солнечные голоса». Нас всех объединил центр, и мы дружно живем под единым шаныраком!

Как подчеркнула Айгуль Нурахметова, современное общество невозможно представить без цифровых технологий. Подопечные центра в полном объёме имеют доступ к Интернету. Для этого изначально организовали мини-группы, где бабушки и дедушки прошли обучение не только работе с интернет-ресурсами, но и с мобильными данными на смартфонах. Это позволило наладить коммуникативные навыки.

– Летом мы выезжаем в областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник. В прошлом году совершили речную прогулку по Иртышу на катерах, планируем сделать это традицией, – сказал Айгуль Нурахметова.

В Центре оказания специальных социальных услуг в посёлке Солнечный делается всё возможное для того, чтобы жизнь пожилых людей была разнообразной, интересной и, безусловно, здоровой.

Альмира Нуртаева

04.07.2023
26

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