Профессионалы дальнего действия

Лучшими педагогами-предметниками стали сельские учителя из Глубоковского района.

Региональный центр «Шығыс» Управления образования ВКО провёл областную олимпиаду для учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, географии с целью выявления и поддержки талантливых педагогов по подготовке одарённых детей к участию в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах и научных проектах.

В олимпиаде приняли участие 64 учителя общеобразовательных школ региона, преподающих предметы естественно-математического цикла.

В итоге абсолютными победителями интеллектуальных состязаний и обладателями дипломов I степени стали педагоги, обучающие сельских школьников.

Лучшим учителем физики стал Иван Родионов, КГУ «Комплекс Предгорненская средняя школа-детский сад»; химии – Сергей Шатохин, КГУ «Средняя школа им. Д. Кунаева», село Прапорщиково.

– Эта олимпиада в какой-то степени – признание важности нашего труда, возможность заявить о себе, о том важном деле, которое мы делаем. Ведь наша профессия – дальнего действия, от нас зависит не только будущее наших учеников, но и страны в целом, – выразили общее мнение победители.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район