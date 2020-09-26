Профессиональный подход 

В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда. В честь этого праздника в Усть-Каменогорском многопрофильном технологическом колледже провели акцию «Профессионал своего дела».

В недавнем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность переориентирования системы профессионального образования на формирование компетенций, востребованных на рынке труда. Повышенное внимание этому вопросу уделяют и в колледжах области.

По словам заместителя директора по учебно-производственной работе колледжа Шынар Кекубаевой, для этого учебного заведения День труда – особенное событие, на протяжении 30 лет здесь ведётся подготовка квалифицированных рабочих кадров для предприятий Восточно-Казахстанской области.

Раньше в этот день на базе колледжа проводились масштабные мероприятия, встречи с потенциальными работодателями, соревнования среди студентов разных специальностей.

В текущем году формат немного изменился – в учебно-производственных мастерских проводятся практические занятия. При этом соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры: участники держат дистанцию, в помещении находится ограниченное количество человек.

– Сегодня студенты выполняют практические работы в условиях мастерских. Вместе с тем они не отходят от учебной программы, – пояснила Шынар Кекубаева. – Основная цель мероприятия – пропаганда рабочих профессий. Как известно, чтобы овладеть специальностью, обучающийся должен сформировать свои профессиональные навыки. Поэтому проведение подобных занятий в этом контексте имеет важное значение.

Отметим, в настоящее время в колледже по одиннадцати специальностям обучаются около 500 студентов. В акции «Профессионал своего дела» участвуют около 60 из них. Они получают знания по специальностям «Электромеханическое оборудование в промышленности», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Электросварочное дело» и «Слесарь механо— сборочных работ».

– Чтобы стать электромонтёром, я поступил в Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж. Обучаюсь бесплатно, – поделился студент второго курса специальности «Электромеханическое оборудование в промышленности» Мейрамбек Жигербек. – Во время практических занятий мы работаем со специальными стендами по выданным мастером схемам. В будущем планирую пройти практику на одном из крупных предприятий области и трудиться там.

Осуществить планы Мейрамбека и других, таких же как он, студентов можно. Причём в этом им как раз может помочь проводимая акция. Ведь ребята, которые покажут хорошие результаты, получат дополнительные преимущества во время трудоустройства. Эти показатели лягут в основу становления и роста их профессиональной карьеры.

– Студенты, принимающие участие в акции, уже успели набраться определённого опыта во время прохождения производственных практик. В этом плане колледж активно сотрудничает с Усть-Каменогорской ТЭЦ, Усть-Каменогорским титано-магниевым комбинатом, «Казцинком», KAZ Minerals и другими компаниями. Они с желанием принимают наших выпускников на работу, – сказал мастер производственного обучения по специальности «Электросварочное дело» Арман Раимбеков.

По мнению специалистов, совместная деятельность предприятий и колледжа набирает обороты, что, несомненно, влияет на качество подготовки рабочих кадров.

Также в ходе мероприятия нам удалось пообщаться с выпускником этого учебного заведения, который сейчас сам занимается обучением будущих профессионалов Вячеславом Радионовым. Он является мастером производственного обучения по специальности «Механообработка контрольно-измерительных приборов для автоматизации машиностроения».

– После окончания колледжа я год работал на производстве, в процессе сталкивался с некоторыми проблемами. Сейчас стараюсь передать все необходимые знания и опыт нашим студентам, чтобы у них не возникало таких трудностей, – отметил Вячеслав Радионов. – Наша лаборатория хорошо оборудована. Чаще работаем на компьютерах, программируем датчики. Обучаем слесарей и наладчиков КИПиА.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет