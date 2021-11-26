Профессии будущего

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошёл интеллектуальный стендап, посвящённый теме «Профессия будущего».

Мероприятие было организовано в духе миссии конференции TED «Идеи, достойные распространения». Его участники выступали перед аудиторией с индивидуальными номерами.

По словам руководителя Центра информационно-коммуникационных технологий Маи Сулейменовой, в репертуаре спикеров прозвучали авторские интеллектуальные монологи, основанные на важных темах.

– Главная задача мероприятия – профориентационная работа, рассмотреть, какие тенденции ожидают разные сферы образования в будущем и какие профессии в перспективе станут конкурентоспособными, – рассказала руководитель Центра детского чтения и социальных программ Нургуль Кудайбергенова.

В интеллектуальном шоу приняли участие начинающие и опытные ораторы, активные и творческие спикеры. В числе выступавших был бизнес-тренер, психолог Алтай Сиырбаев, который поделился с участниками мыслями о мотивации и актуальности образования. О своей профессии также рассказал журналист, преподаватель французского языка Жерар Диез.

С мотивационной речью выступили режиссёр, видеоблогер Алишер Мишелёв, основатель студии 3D-печати Никита Припутько, волонтёр, онлайн-преподаватель английского языка в проект Teaching For Heroe для детей медицинских работников и всех нуждающихся школьников из разных стран Анель Уатханова, ментор-наставник национального проекта «Медаль Елбасы» Рамиль Кабдуалиев.

Гульжан Естаева

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина