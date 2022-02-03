Проекты, вселяющие уверенность

В селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района в конце прошлого года введён в эксплуатацию новый жилой трёхэтажный дом сразу на 30 квартир.

Подобное событие в жизни приграничного района имеет большое значение. Можно сказать, что за последние тридцать лет здесь впервые построен многоэтажный благоустроенный жилой дом. Поэтому торжественная церемония вручения ключей довольным новосёлам в конце 2021 года не прошла незамеченной. Более того, вызвала позитивный резонанс в общественной жизни Катон-Карагайского района.

Возведение в сельской местности жилья со всеми удобствами и определённым уровнем комфорта говорит о том, что создать хорошие условия для проживания можно не только в городской местности. Даже в самых отдалённых от областного центра районах и населённых пунктах возможно шаг за шагом, постепенно решать жилищные, бытовые, социальные вопросы. В конечном счёте повышать качество жизни, если вовсе не стереть грань между городом и селом, то существенно уменьшить явный разрыв в доступности благ цивилизации.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Напомним, что в двух наиболее крупных населённых пунктах – Улкен Нарыне, Катон-Карагае – есть жилищный фонд из многоэтажных домов и административные здания. Свидетельство потенциала в строительной отрасли на местах, когда имелась соответствующая база и необходимые кадры, были также свои прочные традиции. Кроме того, мощности по производству строительных материалов из доступного сырья, чтобы не возить их за тридевять земель, а производить для себя прямо на месте. Очевидно, что на новом этапе в современных реалиях важнейшая строительная сфера в приграничном районе получает динамичное развитие. С учётом рыночных условий, которые всё же не противоречат опыту, традициям прежних лет и поколений. Могут вполне послужить в некоторой степени базой или ориентиром в последующем развитии.

Сейчас новые, современные технологии, строительные материалы, соответствующие компетенции у специалистов активно используются в созидательной отрасли. Вместе с тем проникают практически во все сферы, в повседневный быт населения, также стремящегося обустроить своё жильё в духе времени, в силу имеющихся средств, возможностей. Возведение сельского дома, текущий или капитальный ремонт, создание элементарных удобств для проживания вызывают потребность в инфраструктурной поддержке со стороны государства. В подведении электрических сетей, центрального водопровода для обеспечения стабильности подачи воды и обеспечения её качества в соответствии со стандартами. Тепловой энергии от источника на твёрдом топливе или газе, доступном для жителей южных районов нашей области.

Существенный импульс в социально-экономическое и культурно-спортивное развитие приграничных районов по поручению Главы государства призвана придать большая комплексная программа, рассчитанная на несколько лет. В её рамках предусмотрены конкретные меры по поддержке сельской экономики, развитию социальной сферы, а также отрасли экотуризма, имеющей потенциал и перспективы.

В рамках программы и в русле других направлений в Катон-Карагайском районе строится одноэтажное жильё, вводятся в строй водопроводы, возводится современный спортивный комплекс. Более детально об этом расскажем с цифрами и фактами в последующих номерах «Рудного Алтая», а пока хотелось бы сделать акцент на явлениях, тенденциях, оказывающих большое влияние на настроение общества. А ещё вселяющие явные надежды на перемены к лучшему.

ИМИДЖ РЕГИОНА

Самым жизнеутверждающим пейзажем населённого пункта всегда являются строительные площадки, а также возвышающиеся над новым объектом краны, растущие не по дням, а по часам стены. Это неплохо, когда проводится так называемая точечная застройка в существующем жилом массиве. Ещё лучше, если появляются новые микрорайоны на совершенно пустом месте, почти с нуля. Здесь преимущество в том, что есть масштаб и некоторый размах, позволяющий без оглядки по сторонам внедрять новые проекты, учитывать всю нужную инфраструктуру.

Новые жилые дома и другие объекты косвенным образом влияют на сознание, психологию населения. Вызывают стремление к новизне, формируют другую культуру восприятия жизни, а также окружающего мира, где суждено жить, учиться, работать. В человеке нередко мирно уживаются два исключительно разных начала, которые выражаются в стремлении либо строить новое, либо реставрировать и сохранить прошлое. Причём одно другому вовсе не мешает, вернее, дополняет, что находит применение в сегодняшних условиях.

При въезде в Улкен Нарын из областного центра по левую сторону от объездной автомобильной трассы за пару лет появились новые одноэтажные дома и улицы. Они построены по типовым проектам и рассчитаны на заселение двух семей в двухквартирном доме. «Рудный Алтай» сообщал, что новый микрорайон стал логическим продолжением и расширяет границы населённого пункта. В ходе дальнейшего строительства предполагается также его полное обустройство с учётом потребностей жителей.

Надо сказать, что через эту часть районного центра в сторону Рахмановских ключей проходит большой поток автомобильного транспорта. Потому она является в одно и то же время как воротами, так и лицом большого села. Нет никакого противоречия в том, что именно здесь ведётся активное строительство жилья и других объектов бизнеса. В этой связи отметим создание придорожной сервисной инфраструктуры усилиями различных предпринимателей.

За последние годы здесь был построен современный автозаправочный комплекс, который органично вписался в общий внешний облик прилегающей территории. Для тех, кто едет в Катон-Карагайский район, приятно сделать тут остановку, заправить автомобиль горючим, приобрести в магазине необходимые аксессуары, сделав паузу в дороге. Для привлечения гостей, любителей путешествий, отдыха для продвижения экологического, сельского, лечебного туризма выглядело бы логичным усиленное и ускоренное развитие сферы всевозможных и востребованных услуг.

Существует повышенный спрос в пик сезона на услуги мини-отелей, гостиниц, так называемых гостевых домов, популярных в среде туристов. Аким области Даниал Ахметов после посещения в селе Катон-Карагай оригинальных гостевых домиков провёл с управлением туризма региона совещание. Он поручил в срочном порядке изучить интересный опыт с выездом на место и оказать конкретную помощь предпринимателям, которые хотят на местах активно развивать такой бизнес.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫ?

Местная природа привлекает к себе внимание разных блогеров, лидеров общественного мнения в любое время года. На днях в социальных сетях позитивный резонанс вызвали заметки о жизни некоторых глубинных сёл в нижнем течении таёжной и загадочной реки Бухтармы. Об этих уголках природы обычно говорится не так уж часто и много, в отличие от территорий, что в верхнем течении. В визуальном плане дорога вдоль извилистого, живописного берега могучей реки похожа на трассу в Горной Ульбинке.

Единственное отличие состояло только в отсутствии асфальта, что усложняет путь водителям на разных авто. К привычному набору местного экстрима относится подъём воды на дорожное полотно во время паводков или зимних заторов ледяной шуги на реке. Добавим сюда постоянную опасность схода снежных лавин с отвесных склонов. Однако и это не пугает местных жителей, которые в любое время дня и ночи, в любой сезон двигаются туда и обратно.

Лет сорок-пятьдесят назад бывало, что из-за лавин машины передвигались местами прямо по льду, в объезд снежных барьеров, и снова выбирались на берег. В наши дни при наличии мощной дорожной техники в этом нужды не возникает, движение почти не прерывается. К чему, спрашивается, столь подробное наше предисловие?

Наверное, это одно из самых живописных, красивых мест вдоль реки Бухтармы, которое весной, летом, осенью с лихвой окупает все наши зимние трудности и сюрпризы. Не случайно местный нацпарк вдоль горной дороги и реки обустроил специальные беседки для остановок и отдыха путешествующих. Есть родники, ручьи, непередаваемые словом виды природы, для чего имеются «пристреленные» точки и ракурсы всевозможных съёмок на фото и видео.

В прошлом году здесь впервые уложен асфальт на участке расстоянием около 14 километров от перекрёстка на основной трассе в сторону села Согорное до ущелья с горной речкой, впадающей в Бухтарму, под бытующим в народе неофициальным названием Собачий хутор. Эта автодорога ведёт к селу Барлык и далее, где находится истинная родина мараловодства и пчеловодства Восточного Казахстана, развиваемых здесь с давних пор. В общем, положено начало укладке асфальта, а это событие сейчас и в перспективе будет иметь огромное значение для развития этого удивительного края и местного населения.

Меир Токобаев

Фото из архива автора

Катон-Карагайский район