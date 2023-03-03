Проекты стратегического значения

Восточно-Казахстанскую область посетил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров. В рамках рабочей поездки по региону он побывал в Зайсанском районе и городе Риддере.

В Зайсанском районе Алибек Куантыров детально ознакомился с ситуацией на водохранилище Уйдене. Реконструкция оросительных каналов позволит аграриям района заниматься поливным земледелием. На сегодняшний день в Уйденинской оросительной системе имеется водохранилище объёмом 75 млн куб. метров и четыре магистральных канала, которые находятся на балансе ВКФ РГП «Казводхоз».

К ним прикреплены 30 внутрихозяйственных каналов протяжённостью 113 километров, и они находятся в коммунальной собственности района. Состояние этих каналов сейчас оценивается как неудовлетворительное, они нуждаются в восстановлении. Работа в этом направлении началась ещё в 2016 году, однако в 2019 приостановилась, в результате чего истёк срок государственной экспертизы. Сейчас необходима повторная корректировка проекта, для чего 17 января 2023 года направлена заявка в Министерство финансов РК о вынесении вопроса целесообразности корректировки ПСД на рассмотрение РБК.

Чтобы разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию внутрихозяйственных каналов, необходимо 75 миллионов тенге. Как отметил Алибек Куантыров, водохранилище Уйдене находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов РК, на балансе ВКФ РГП «Казводхоз», и его реконструкция позволит значительно увеличить площадь орошаемых земель.

– Мы со своей стороны присоединяемся к решению этой проблемы, – подчеркнул Алибек Куантыров. – Через взаимодействие с центральными государственными органами оказываем содействие в финансировании проекта по завершению реконструкции Уйденинского водохранилища, что позволит в будущем в полной мере использовать 10,3 тыс. гектаров земли в сельском хозяйстве.

Как подчеркнул глава региона Даниал Ахметов, в Зайсане природно-климатические условия позволяют выращивать такой востребованный в мире продукт, как соя, необходимо лишь провести поливную систему. Следовательно, с реконструкцией водохранилища у фермерских хозяйств района появится возможность не только увеличить посевные площади, но и расширить ассортимент выращиваемых культур.

В рамках рабочей поездки Алибек Куантыров также посетил Риддер, где ознакомился с ходом строительства многопрофильного больничного комплекса. Для жителей горняцкого города этот проект очень важен, поскольку здание старой больницы было построено в 1939 году, и сейчас оно уже не соответствует современным требованиям и нормативам. С появлением нового больничного комплекса у горожан исчезнет необходимость ездить на лечение или приёмы узких специалистов в Усть-Каменогорск. Однако есть вопрос, который необходимо оперативно решить.

– В настоящее время в бюджетном законодательстве имеются ограничения, не позволяющие финансировать из республиканского бюджета строительство этого больничного комплекса, – пояснил Алибек Куантыров. – Потому что стационар рассчитан на 140 мест, а по правилам из республиканского бюджета возможно финансировать только стационары мощностью от 200 мест и более. Полагаю, этот вопрос требует детальной проработки. Совместно с министерством финансов мы выработаем соответствующие предложения, чтобы обеспечить возможность финансирования из республиканского бюджета строительства больничного комплекса в Риддере.

Отметим, что проект предусматривает возведение многопрофильного больничного комплекса на 500 посещений в день со стационаром на 140 мест, общая стоимость проекта составляет 26,6 миллиарда тенге. В текущем году в Министерство здравоохранения отправлена заявка на сумму восемь миллиардов тенге.

Дарья Штейн