Проекты для жизни

За восемь месяцев этого года в Уланском районе введено в эксплуатацию 4903 квадратных метра жилья. До конца года этот показатель планируется довести до восьми тысяч квадратных метров.

Аким Уланского района Ренат Курмамбаев на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций остановился на ключевых показателях социально-экономического развития.

Важнейшим сектором экономики района по праву считается сельское хозяйство. Так, благодаря реализации программы по развитию молочного животноводства число молочнотоварных ферм увеличилось до 11. В них содержатся 2188 голов дойного стада.

– По итогам восьми месяцев на предприятия области фермы сдали более девяти тысяч тонн сырья, – рассказал Ренат Курмамбаев. – Также в районе дополнительно ведётся строительство ещё трёх МТФ на 300, 800 и 123 головы.

По сравнению с прошлым годом на 2,8 тысячи гектаров увеличились посевные площади и составили 126,4 тысячи гектаров.

В районе реализуется два инвестиционных проекта на сумму 30,9 миллиарда тенге – «Расширение бройлерного производства АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» до 60 тысяч тонн мясопродукции в год с инженерной инфраструктурой» и «Строительство тепличного комплекса, мощностью 1,5 гектара посевной площади в одном километре южнее от с. Донское». Их реализация предполагает создание более 600 новых рабочих мест. К слову, на 1 сентября этого года численность безработных граждан, состоящих на учёте, составила 497 человек. Доля безработных – 2,4 процента. Уровень трудоустройства лиц, из числа обратившихся в органы занятости, составил 70,6 процента.

Также в районе наблюдается увеличение объёмов ввода жилья в эксплуатацию. Так, за восемь месяцев этого года в эксплуатацию введено 4903 квадратных метра жилья. До конца года запланировано обеспечить строительство восьми тысяч квадратных метров.

– В ноябре планируется завершение строительства двух 40-квартирных домов в рамках программы «Нұрлы жер» в посёлке Касыма Кайсенова, – сообщил Ренат Курмамбаев. – Дополнительно разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 36-квартирного кредитного дома в этом же посёлке.

Помимо этого, по словам акима района, построены и введены в эксплуатацию десять домов в сёлах Мамай батыр, Таврическое, Герасимовка по программе «Одноэтажный Восток», ведётся строительство девяти двухквартирных домов в посёлке Касыма Кайсенова, завершено строительство трёх домов в селе Сагыр.

В планах на этот год – завершить строительство школы на 320 мест в районном центре, а также физкультурно-оздоровительных комплексов в сёлах Таврическое, Бозанбай и спортивного модуля в селе Айыртау.

Ремонт ведётся в Доме культуры районного центра, проектно-сметную документацию готовят для капитального ремонта сельских клубов в сёлах Уланское и Айыртау. Также получено заключение госэкспертизы на капитальный ремонт здания сельского клуба посёлка Асубулак.

Кроме того, помогают и сами жители района. Так, за счёт частных средств восстанавливается клуб в селе Украинка.

В этом году ведётся разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в селе Таврия, капитальный ремонт районной больницы, капитальный ремонт средней школы в селе Бозанбай.

Одним из проблемных вопросов, который не раз поднимали жители района, является отсутствие в посёлке Касыма Кайсенова типового здания поликлиники. Наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки.

– По строительству поликлиники в районном центре могу сказать, что с нашей стороны подготовлены все необходимые документы, выделен земельный участок и есть поддержка со стороны руководства области, – пояснил Ренат Курмамбаев. – Думаю, что в будущем году мы начнём строительство поликлиники, и будет снят один из самых острых вопросов.

Александра Исаева

Уланский район