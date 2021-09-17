Проекты для бывшего райцентра

Шансом для масштабного обновления бывшего административного центра Маркаколя стало принятие в области Комплексного плана развития (КПР) приграничных районов на 2002–2024 годы. Развитию этого села в КПР Курчумского района отведено заметное место.

Напомним, в 1997 году до этого самостоятельная административно-территориальная единица – Маркакольский район расстался со своим статусом. Его присоединили к соседнему Курчумскому району. Получивший приставку «бывший» районный центр, носивший тогда название Теректы, потерял свою привлекательность, стал точкой, откуда предпочитали уезжать.

Но всё изменилось с тех пор, как в районе началась реализация масштабных проектов, вошедших в КПР. Как мы уже рассказывали в прежних публикациях, в 2020 году здесь отремонтировали несколько улиц. Там, где они раскисали после дождя, появилось гравийное покрытие. Часть улиц покрыли асфальтом. Построили детские игровые площадки, мини-футбольное поле. Наконец возведён и торжественно открыт памятник великому Абаю. Рядом с ним заработал фонтан. По мнению акима Маркакольского сельского округа Рустембека Кемешева, реализованные проекты не могли не отразиться на настроениях жителей села. В них укрепилась вера в дальнейшие перспективы развития малой родины.

В 2021 году в селе Маркаколь продолжилась реализация КПР. Сделано немало для улучшения инфраструктуры, облика села, решения его самых насущных проблем. Как рассказал аким округа, этим летом начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году. В рамках программы «Одноэтажный Восток» ведётся строительство пяти двухквартирных домов.

В прежние годы местные колонки перемерзали в зимний период и оказывались бездействующими до следующего лета. Поэтому нынче пять самых проблемных из них заменили на новые на улицах Кабанбай батыра, Тохтарова, Жаксылык. Кроме этого, обновлены изношенные водопроводные трубы протяжённостью 1,5 километра. В общей сложности на ремонт водопроводной системы потребовалось 20 млн тенге.

Один из актуальных для отдалённого села вопросов – ночное освещение улиц. В сельском акимате сообщили, что удалось охватить даже окраины села, где ночью ходить было небезопасно. Были случаи, когда туда забредали волки… Теперь там в ночное время светло, чему жители окраин очень рады.

– Эта работа нашла продолжение, – говорит Рустембек Кемешев. – В этом году фонари ночного освещения появятся ещё на пяти улицах. В целом это позволит осветить два километра и 600 метров улиц села. Предстоит реконструкция и ремонт стадиона. На его поле положим искусственное покрытие. Вокруг оборудуем беговые дорожки. Будут построены современные трибуны.

Наряду с ремонтно-строительными работами в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры произведён ремонт в зданиях двух школ и колледжа. В последнем ремонт коснулся интерната для иногородних студентов. В здании появился внутренний тёплый санузел. В целом, образовательные учреждения села и всего округа встретили начало учебного года в полной готовности.

В этом году окончили средние школы села 23 юноши и девушки. Большая их часть поступила в вузы Усть-Каменогорска на грантовое обучение. В совокупности в двух школах бывшего райцентра обучается 448 детей, в профессионально-техническом колледже – 90 студентов.

– В школах сельского округа обучается 662 ученика, – говорит сельский аким. – В 2020-м их было только 616, то есть детей стало больше, и это радует. Особенно хорошее прибавление наблюдается в первых и нулевых классах. Ещё наша музыкальная школа открыла свои филиалы в сёлах: Карой, Карачилик, Боран и Калжыр. Детей там обучают игре на домбре и эстрадному пению.

Есть добрые перемены и в сфере предпринимательства. Сразу 11 маркакольцев получили безвозмездные гранты в размере 58,3 тыс. тенге на развитие своего дела. Открылся кондитерский цех, построены две теплицы. Более крупный проект у женщины-предпринимательницы Саяжан Муратаевой. Её грант составил шесть млн тенге. На эти средства она закупила новейшее современное швейное оборудование и запустила свой цех.

Вернёмся к переменам в облике села. Гости Маркаколя непременно обратят внимание на благоухающий, алый цветник, больше похожий на ленту, длиной… в один километр (!), что протянулась по центральной улице села. Идея с созданием этой красоты принадлежит акиму Маркаколя Рустембеку Кемешеву.

– Цветы высаживали специалисты акимата округа и привлечённые к общественным работам из центра занятости района безработные жители, – говорит он. – Нашему примеру последовали организации села, в том числе общеобразовательные и музыкальная школы, детсад, колледж. Сейчас их территории также украшают клумбы.

На вопрос, как удаётся избежать набегов домашнего скота на насаждения, аким сообщил, что для решения этой проблемы потребовались огромные усилия. Только в текущем году на владельцев бурёнок, которые, оказавшись без присмотра, паслись на улицах, был составлен 51 административный протокол. 15 нерадивых хозяев животных оштрафованы. Ещё одной мерой стало табунирование скота. В целом сформировано 22 табуна из КРС, 16 – из овец, 9 – из лошадей. Весь этот скот отправлен на летние джайляу. В селе оставлены на лето только три стада дойных коров. Сельчане выпасают их поочередно. Поэтому бродячий скот на улицах встречается редко.

В целом, село выглядит опрятным и ухоженным. Это отнюдь не забытая и оставленная на выживание окраина. Чувствуется хозяйская рука, стремление создать комфортную среду.

– Я здесь родился и вырос, – говорит Рустембек Кемешев. – Для меня все местные жители как родные. Поэтому стараюсь сделать их жизнь лучше и комфортнее.

Отметим, что это удаётся. У приграничного бывшего райцентра Маркаколь есть отличные перспективы на будущее. Он уже является опорным населённым пунктом маркакольского приграничья. Статус обязывает двигаться вперёд.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район