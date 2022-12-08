Проект «От поля до прилавка»,

В Восточно-Казахстанской области состоялся форум «Роль женщины в развитии страны», который объединил представительниц прекрасного пола, добившихся успеха в различных сферах, а также тех, кто делает первые шаги в этом направлении.

Мероприятие, организованное Восточно-Казахстанским областным филиалом партии AMANAT, прошло с участием депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председателя Совета по делам семьи и социальной защиты населения при партии AMANAT Динары Закиевой, которая отметила, что женщины всё активнее включаются в общественно-политическую жизнь государства.

– На сегодняшний день в стране проживают 9,8 миллиона женщин, – сказала Динара Закиева. – В каждой сфере они всё больше становятся активными. К примеру, в системе образования и здравоохранения 72 процента занимают женщины, в предпринимательстве – 43 процента. Проведение подобных форумов поможет выработать совместные решения системных проблемных вопросов, обозначить перспективные направления развития.

ТРОЙНАЯ ПОЛЬЗА

Социально-демографический прогресс, переход к новым моделям экономического роста, развитие здравоохранения и образования, решение проблем финансовой грамотности женщин, повышение самооценки и личной самореализации обсудили на форуме.

Особое внимание уделили информационной составляющей – спикеры рассказали о программах, направленных на поддержку представительниц прекрасной половины человечества, в частности в сфере сельского предпринимательства.

Президент Ассоциации по развитию сельского бизнеса «Ұлы дала» Акмарал Бекмурзаева познакомила собравшихся с новым проектом «Ауыл Аманаты». По её словам, женщины в нашей стране активно развиваются в сфере предпринимательства. Согласно статистике, более одного миллиона представительниц прекрасного пола являются руководителями предприятий. Причём большая часть из них занята в сельском хозяйстве, сфере торговли и услуг. Новый проект, безусловно, их заинтересует.

Как известно, в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в апреле этого года была утверждена «Программа повышения доходов населения до 2025 года». В её рамках партия совместно с Правительством реализует проект «Ауыл аманаты». Его основной целью является всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельских жителей в аграрный бизнес и, как следствие, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан.

– Если говорить об условиях проекта, то, прежде всего, это низкая ставка по кредиту – 2,5 процента годовых, – пояснила Акмарал Бекмурзаева. – При этом срок кредитования на несельскохозяйственные виды бизнеса – до пяти лет, на сельское хозяйство – до семи лет. Максимальная сумма кредита – 2,5 тысячи МРП.

Одним из условий участия в проекте является обязательное создание коопераций.

– Одному личному подсобному хозяйству, начиная с небольшого оборота и актива, сложно встать на ноги самостоятельно с учётом того, что повышаются цены на необходимое оборудование и материалы, – добавила спикер. – Кооператив же позволяет объединить усилия и развиваться вместе. Если вы становитесь участником проекта, то автоматически кооператив обязан обеспечить кормами ниже рыночной стоимости на 50 процентов. Это удобно и выгодно. Также кооператив будет предоставлять необходимых специалистов.

Стоит отметить, что в 2019 году этот проект в пилотном режиме запустили в Жамбылской области. За три года в регионе добились высоких показателей, которые свидетельствуют об эффективности проекта: возросла занятость населения, выросли средние доходы жителей. В-третьих, он решает вопросы обеспечения продовольствием на региональном уровне.

Отметим, что в других регионах Казахстана проект «Ауыл Аманаты» стартует со следующего года. Сейчас специалисты ведут информационно-разъяснительную работу с жителями сельских населённых пунктов страны.

ТАНДЕМ СЕЛА И ГОРОДА

Могут ли городские жители получать молочную продукцию от собственной коровы и при этом не вести личное подсобное хозяйство? Ещё несколько лет назад это казалось нереальным, сегодня – привычное дело.

Об уникальном проекте, цель которого – объединение усилий городских и сельских жителей в ведении личного подсобного хозяйства и в производстве натуральной чистой продукции, восточноказахстанским жителям подробно рассказала жительница села Карабулак Акмолинской области, председатель общественного объединения «Жер-Ана Астана» Гульмайра Баймакова.

Все мы потребляем молочную продукцию – молоко, сметану, творог, масло. Однако городские жители вынуждены покупать её в магазинах. Зачастую она оказывается ненатуральной и низкого качества, как следствие – неполезной, да ещё и может вызывать аллергические реакции. Где же горожанам найти экологически чистую и полезную продукцию? На этот вопрос Гульмайра Баймакова с уверенностью отвечает: «Проект «Корова на балконе» решит все проблемы».

Его суть заключается в том, что городской житель, которому нужна качественная молочная продукция, на свои деньги покупает корову и передаёт её на содержание сельскому жителю. Тот в свою очередь должен ухаживать за этой коровой – кормить, поить, доить и обеспечивать горожанина свежей молочной продукцией.

– Между городской и сельской женщинами заключается договор сроком на шесть лет, – отметила Гульмайра Баймакова. – В нём прописываются все нюансы сотрудничества, в том числе количество молока и молочной продукции, которые сельский житель обязуется поставлять городскому в течение этого времени. В среднем корова окупается за 2,5 года, а 3,5 года городской житель уже получает продукцию бесплатно. Излишки молока сельский житель может использовать по своему усмотрению – продавать или потреблять самому.

У проекта несколько неоспоримых плюсов. Так, городской житель будет регулярно получать экологически чистую продукцию, а сельский житель – корову, которая будет для него активом, с помощью неё он сможет зарабатывать деньги и обеспечить свою семью. Ещё это отсутствие инфляции – человек в течение шести лет может получать одну и ту же продукцию без учёта цен на неё.

Также бизнесвумен поделилась с восточноказахстанцами ещё одним проектом, который успешно реализуется несколько лет, – «От поля до прилавка». Сельчане, используя современные технологии – систему капельного орошения, выращивают и поставляют на прилавки региона солидный ассортимент овощей.

Предпринимательницы из Восточно-Казахстанской области отметили актуальность и перспективность представленных проектов, многие взяли идеи на заметку. Возможно, в скором времени на страницах «Рудного Алтая» мы познакомим читателей с очередной историей успеха жительниц нашего региона…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На форуме также обсудили необходимость создания женского крыла партии AMANAT, куда могли бы за разъяснениями и консультациями обращаться все казахстанки.

– В современном мире женщина является не только хранительницей семейного очага, её роль широка, – подчеркнула директор Дома дружбы Катон-Карагайского района Наталья Гостеева. – Представительницы прекрасного пола активно участвуют в социальной и политической жизни страны, являются инициаторами перспективных проектов. Подобные форумы необходимы для объединения активных женщин, ведь только вместе возможно добиться успеха.

Татьяна Кравченко