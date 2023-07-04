Продуктивная встреча

В Зайсанском районе состоялась встреча мажилисменов с работниками местного лесного хозяйства. Депутаты Мажилиса Парламента РК, члены фракции партии AMANAT Ерлан Саиров и Лукбек Тумашинов провели встречу с лесниками отдалённого приграничного Зайсанского района.

– В этом учреждении мы работаем уже много лет. Главная проблема, с которой сталкиваемся, – износ техники для тушения пожаров. Давно пора закупить новое оборудование. Просим вас оказать содействие в решении этого вопроса, – обратился к мажилисменам руководитель лесопожарной станции Аманбек Жасаров.

По словам специалистов, сложности у них не только с устаревшим оборудованием, требует внимания еще один важный вопрос – уровень заработной платы сотрудников.

– Заработная плата очень низкая. А ведь людям нередко приходится работать в неблагоприятных погодных условиях, и днем и ночью. Необходимо рассмотреть вопрос о повышении сотрудникам заработной платы, – считает и. о. главы Зайсанского лесничества Айдын Ескендиров.

Мажилисмены взяли на карандаш прозвучавшие обращения.

– Масштабный лесной пожар в области Абай указал на все слабые точки в этой сфере. В свою очередь Глава государства также отметил необходимость выявления и устранения недостатков в отрасли. Работа по улучшению материально-технической базы будет осуществляться поэтапно. Ее выполнение депутаты Мажилиса будут держать в поле зрения, как и работу профильного министерства, – завершая беседу подчеркнул депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров.

Ожидается, что с 5 по 12 июля депутаты Мажилиса Парламента РК посетят Глубоковский, Катон-Карагайский, Курчумский, Тарбагатайский районы и район Алтай. Там они ознакомятся с ходом работы по реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии AMANAT.