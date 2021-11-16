Агропром

Продукция с таёжным колоритом

16.11.2021
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Зримые, весомые плоды собственного труда и щедрые дары природы являются визитной карточкой тружеников сельского хозяйства Катон-Карагайского района. В прошлом году они хорошо усвоили уроки сильной засухи и нынче завершают сезон с хорошими результатами в растениеводстве и животноводстве.

Восходящее солнце своими лучами в первую очередь касается территории большого района, раскинувшегося в самой восточной части области. Дыхание близкой зимы с заснеженных вершин также первыми ощущают на себе жители предгорных и горных населённых пунктов ВКО. Символом их трудолюбия и любви к родной земле является образ пчелы, не знающей усталости, по крупицам собирающей чудодейственный нектар с полей, лугов и гор.

Семейная чета пчеловодов Дмитрия и Светланы Чеканиных из села Улкен Нарын привезла на ярмарку в областной центр медовую продукцию со своей пасеки. По их единодушному мнению, высокое качество и отличный вкус обеспечивает богатое разнотравье. Недостатка нет в медоносах, поскольку в кочевых условиях ульи ставятся в самых разных уголках в пору буйного цветения растений. Пчеловоды активно участвуют в различных ярмарках в масштабах села, района, а теперь и на областном уровне.

По данным отдела сельского хозяйства Катон-Карагайского района, приехали фермеры и крестьяне их всех сельских округов. Осенью уже можно показать товар лицом и реализовать для взаимной пользы.

– В нашем районе традиционно неплохо развито животноводство, поэтому на ярмарку мы в обязательном порядке привезли мясо самых разных сортов, – говорит руководитель отдела Болат Канапин. – В частности, это 7,2 тонны говядины, полторы тонны конины и 1,2 тонны баранины. Учитывая, что большим спросом пользуется у горожан катон-карагайский кумыс, целебного и полезного напитка доставили около 3,5 тонны. Есть ещё кедровые орехи, пихтовое масло, ценная и лекарственная пантовая продукция на общую сумму в полтора миллиона тенге.

В чём заключаются уроки прошлого сезона, когда на общую ситуацию серьёзно повлияла пандемия? Конечно, это аномально засушливая погода, грозившая сельчанам дефицитом сена и других кормов. Нынче тоже погодный сценарий повторился почти один в один. Однако в аграрном секторе Катон-Карагайского района удалось создать прочную кормовую базу с большим запасом. Характерно, что минувшей зимой фермеры практиковали на районных ярмарках распродажу зернофуража, который пользовался повышенным спросом земляков из глубинки.

Профильный отдел сельского хозяйства отмечает, что в растениеводстве заметную роль сыграло использование засухоустойчивых технологий и сортов, гибридов перспективных культур. На эту тему есть смысл при случае поговорить отдельно. Сельские жители всё больше осознают, что нужно активнее переходить на интенсивные методы при ведении хозяйства в растениеводстве и животноводстве, укреплять племенное ядро, повышать его продуктивность.

Всё сказанное подтверждается увеличением объёмов производства молока на крупных фермах, а также личных подсобных хозяйствах, где ведётся закуп молочного сырья. Для многих сельчан это является источником доходов, то есть, живых денег за реализованные излишки с подворья. На уровне области подобная программа активно действует несколько лет, о чём рассказал аким области на брифинге в Службе центральных коммуникаций в столице страны.

В прошлом году местные аграрии проводили опыты по выращиванию выгодной масличной культуры – сои. В частности, в селе Малонарымке получили первый урожай. В нынешнем сезоне вновь неплохо зарекомендовал себя рапс, который явно прижился в зоне рискованного земледелия. Есть и другие новинки среди разных сортов и гибридов.

В связи с развитием внутреннего туризма и обилием гостей из других областей Казахстана, местное население уже иначе смотрит на устройство быта, оценивает роль натуральных и свежих продуктов питания. Интерес гостей к народной кухне или отдельным эксклюзивным блюдам, продуктам побуждает к развитию сферы продовольственного сервиса, созданию придорожных кафе, пунктов общественного питания. Это тот самый, ещё мало освоенный сегмент местного рынка, за которым проглядывается большое и выгодное будущее.

Первозданная красота природы Катон-Карагая наряду с культурой, традициями и обычаями, гастрономическими турами и иными изысками составляет основу уникального туристического продукта.

Меир Токобаев

Фото автора

16.11.2021
318

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