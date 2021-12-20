Продовольственный пояс региона

Алтайский горный мёд и панты маралов являются для Восточного Казахстана своеобразной визитной карточкой. В первую очередь, именно эта экзотическая продукция отражает душу и характер современного села. Неиссякаемое трудолюбие пчелы и величавая грация марала, увенчанного драгоценной короной, в полной мере передаёт ментальность жителей.

Пантовая и медовая продукция в самые первые годы независимости Республики Казахстан являлись одними из редких экспортных товаров. На внешнем рынке только, пожалуй, за продажу пантов можно было получить очень солидную валютную выручку. Спустя годы, наполненные упорным трудом сельчан, подобный интерес вызывает у зарубежных потребителей также и другая разнообразная продукция сельского хозяйства. Секрет подобного спроса заключается в природном, органическом происхождении широкой линейки продовольственных товаров региона. Подобно целебному мёду и целительным пантам, которые содержат биологически активные вещества, полезные для организма человека, свежие и натуральные продукты на мировом рынке котируются достаточно высоко. Здоровое, правильное питание и здоровый образ жизни во всём мире становится не просто веянием переменчивой моды, но и вполне осознанной потребностью человечества. У агропромышленного комплекса области имеется огромный экспортный потенциал, требующий раскрытия.

Здесь более чем уместны мысли и высказывания Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева о том, что в сегодняшней ситуации во всём мире именно продовольствие является главной валютой, на которую всегда будет повышенный спрос.

ПОЗИЦИИ ОБЛАСТИ

Восточный Казахстан занимает лидирующие позиции по производству молока, подсолнечника, мёда, пантов. На втором месте регион находится по производству мяса, а также прочно удерживает за собой третью позицию по выращиванию «второго хлеба» для сельчан – картофеля. Объёмы валовой продукции сельского хозяйства ВКО с 1991 года возросли с предельно скромных 7,2 млн тенге до внушительной суммы 691 млрд тенге. Валовой выпуск продукции животноводства увеличился почти в 78 тыс. раз. Динамика выглядит следующим образом. Рост с 4,7 млн тенге в 1991 году до 366 млрд тенге в 2020 году.

Сельское хозяйство Восточного Казахстана является вторым надёжным крылом экономики области, которое обеспечивает устойчивость и возможность набора высоты. Село – это золотая колыбель народа, где находятся истоки богатой культуры, традиций, источник вдохновения и всех моральных, физических сил, возвышающих дух и мысли.

Каким видится настоящее и будущее современного села на самом востоке Республики Казахстан, где климат и природные условия постоянно проверяют на прочность местное население, привычного к разным трудностям? По мнению специалистов, в регионе есть все возможности для дальнейшего развития, совершенствования эффективной модели ведения сельского хозяйства. Она в определённой мере заточена на интенсивные способы, предполагающие увеличение производства сельхозпродукции, глубокую переработку с выпуском готовой конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это необходимо как для насыщения внутреннего рынка, обеспечения полной продовольственной безопасности, так и обязательной ориентации на экспортные поставки. Поскольку это тренд, имеющий долгосрочную перспективу в связи с ситуацией на ёмком мировом рынке продовольственных товаров.

ПОМОЩЬ СЕЛУ

Наверное, ни одна отрасль экономики так не зависит от природно-климатических условий, как сектор АПК. В силу этих причин сельское хозяйство подвержено столь многочисленным рискам и вызовам, что никогда заранее нельзя быть уверенными в благополучном исходе сезона. Суровые условия Восточного Казахстана, где, по словам известного писателя Оралхана Бокея, самая долгая зима, выдвигают на первый план актуальное понятие тайминг. Проще говоря, фермеру и крестьянину нужно успевать только поворачиваться, укладываться в сжатые сроки – неотвратимый и жёсткий сельскохозяйственный дедлайн. Здесь как никогда остро нужна постановка дела, бизнеса по стандартам, максимально близким к международным. Научный подход, адекватное финансовое подкрепление, соответствующая материально-техническая база, решение проблемы кадров, бережное отношение к природным – земельным, водным ресурсам, внедрение сберегающих технологий, повышение отдачи с каждого гектара – всё это является первоочередной задачей тружеников АПК ВКО.

Меры адресной государственной поддержки сельских агроформирований чётко обозначены в Посланиях Главы государства Касым—Жомарта Токаева, а также в других важных документах на самом высоком уровне. За годы независимости труженики отрасли растениеводства и животноводства обрели твёрдую веру, что их труд и продукция оцениваются по достоинству. При поставках на международный рынок не просто в виде сельхозсырья, но и товара высокой степени готовности, есть возможность получать доходы. В ряде случаев они вполне сопоставимы с экспортом энергоносителей, однако в отличие от них имеют особенно важный, вновь возобновляемый характер.

ЦЕННОЕ МОЛОКО

Восточный Казахстан намерен значительно усилить позиции лидера в молочном производстве. По инициативе акима области Даниала Ахметова на протяжении целого ряда лет реализуется комплексная программа по развитию молочной отрасли. Это строительство молочно-товарных ферм, реконструкция действующих, повышение надоев, переработки продукции, увеличение загрузки мощностей, расширение ассортимента товаров, рынков сбыта внутри республики, в перспективе выход на экспортные поставки.

В течение последних пяти лет в регионе построены и подверглись реконструкции 38 молочно-товарных ферм на 9 тыс. голов дойного стада, создано 70 пунктов по приёму молока. Отметим, что вложенные инвестиции позволили в конечном счёте увеличить закуп у населения в 18 раз в денежном эквиваленте. В натуральном выражении этот показатель увеличился в 8 раз. В частности с 7,5 тыс. тонн до 57,2 тыс. тонн. Динамика более чем убедительная и очевидная. Ещё красноречивее выглядят другие не менее показательные цифры. Загрузка имеющихся мощностей предприятий по переработке молока увеличилась почти втрое. С 2015 года рост составил с 29 до 96 процентов.

Молоко по своему составу и природной структуре является уникальным продуктом, который вскармливает практически всё живое на земле. Употребление в пищу его обеспечивает в самом раннем возрасте прекрасный иммунитет от всех болезней. Для Восточного Казахстана, где имеется немалая доля концентрации «горячих цехов» и вредных для здоровья персонала производств, молоко обязательно должно входить в меню всех работников.

КОРМА И ФЕРМЫ

В молочной отрасли есть лидеры, ведущие за собой коллективы. Владимир Акулов, Фарид Абитаев, Василий Воропай, Пётр Дяглев, Ерлан Зайтенов, Марат Каликов, Сеилжан Сайлаубаев, а также многие другие их коллеги.

Не в новинку на некоторых фермах доение при помощи роботов. За годы независимости нашей республики надой от одной головы значительно возрос. На лучших фермах этот показатель увеличился почти в три раза. К примеру, в группе компаний, которую возглавляет Фарид Абитаев, подобный рубеж в 9 тыс. кг молока от одной коровы в год не считается чем-то сверхъестественным, недостижимым.

Говорят, что у коровы на языке, то и в молоке. Перед самым праздником независимости страны в ТОО «ОХМК» появились очередные хорошие новости. В рационе коров с недавних пор уже значатся комбинированные питательные корма собственного производства. На предприятии введён в строй современный комбикормовый завод, оснащённый импортным оборудованием и применяющий передовые технологии производства сбалансированных кормов. По информации руководителя группы компаний, на первых порах новое производство закрывает свои потребности в комбикормах, а в близкой перспективе есть их реализация другим потребителям внутри области и за её пределами.

Руководство области постоянно держит в поле зрения векторы развития АПК, способные обеспечить кратный рост производства продукции и глубокую её переработку. Одним из прорывных направлений, ориентированных на экспорт, являются масличные мультикультуры. В этом направлении в ВКО реализуются два масштабных проекта строительства заводов по переработке маслосемян в селе Предгорное Глубоковского района и Семее. Поскольку Восточный Казахстан считается одним из лидеров в плане возделывания масличных культур в масштабе страны, то подобные проекты выглядят вполне обоснованными.

Из 19 наименований основных продуктов питания по 13 видам Восточный Казахстан на сто процентов обеспечен собственным производством и переработкой.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции