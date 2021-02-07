Продолжают нарушать

Одним из частых нарушений санитарно-эпидемиологических требований стало несоблюдение жителями Восточно-Казахстанской области масочного режима.

Восточноказахстанцы знают правила, однако продолжают их нарушать. Так, за 6 февраля в регионе выявлено более 30 нарушений.

В Усть-Каменогорске зарегистрировано шесть нарушений масочного режима в непродовольственных и продовольственных магазинах.

В Семее выявлено 21 нарушение масочного режима в торговых домах, рынках и общественном транспорте. Также составлено 12 протоколов на сумму 525 060 тенге. Взыскано девять штрафов на сумму 393 795 тенге.

В Риддере зафиксированы четыре нарушения по обслуживанию посетителей без СИЗ (маски).

В Глубоковском районе выявлено одно нарушение масочного режима физическим лицом. Сумма штрафа составила 43 755 тенге.

В Курчумском районе также было зарегистрировано несоблюдение масочного режима и составлены протоколы в отношении нарушителей.

В Зайсанском районе выявили одно нарушение в торговом центре, который находится в городе Зайсане. Во время проведения семинара для 12 человек были допущены нарушения санитарных требований. Штраф – 15 МРП.

Как показывает практика, только строгое соблюдение санитарных мер позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Поэтому жителям области необходимо со всей серьёзностью отнестись к выполнению предписанных требований.