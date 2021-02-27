Жители Восточно-Казахстанской области продолжают нарушать масочный режим. Усть-Каменогорск и Семей снова оказались в антилидерах по несоблюдению масочного режима и по количеству штрафов.

26 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрированы 15 фактов нарушения масочного режима в продовольственных и непродовольственных магазинах.

В городе Семей выявили 11 нарушений масочного режима в торговых домах, рынках и общественном транспорте. Составлено 6 протоколов на сумму 845 930 тенге. Взыскано 3 штрафа на сумму 131 265 тенге.

В Риддере наложено дополнительное начисление к предыдущему штрафу на сумму 43 755 тг, в связи с отсутствием оплаты по сокращенному производству (нахождение в общественном месте без маски).

В Глубоковском районе выявили 2 нарушения масочного режима на открытом воздухе. Сумма штрафа —

87 510 тенге.