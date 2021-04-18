Продолжая яркий путь знаменитых земляков

В этом году в числе знаковых юбилейных дат – 105-летие наших земляков, основателей оперного искусства Казахстана, народных артистов братьев Ришата и Муслима Абдуллиных.

Нынешний год для всех казахстанцев пройдёт под знаком 30-летия Независимости Республики Казахстан. Всеобщая задача – сохранить и приумножить достижения этих лет, обеспечить стабильное развитие страны и будущее молодёжи, у которой есть достойные образцы для подражания.

На этот юбилейный год приходится несколько знаменательных дат: 175-летие Жамбыла Жабаева, 155-летие Алихана Букейханова, 180-летие Ибрая Алтынсарина, 150-летие Хаджимукана и другие. Среди них – 105-летие со дня рождения известных казахских оперных певцов, жизнь и творчество которых является ярким примером служения искусству и народу.

Братья-близнецы Ришат и Муслим Абдуллины были неординарными, амбициозными, харизматичными людьми. Татары по национальности, они в совершенстве знали казахский язык и смогли передать любовь к нему своим детям, внукам. Настоящие корифеи камерного вокального искусства были одними из первых исполнителей дуэтов и романсов Рахманинова, Чайковского. Пели ведущие партии в операх русских, западноевропейских классиков, советских и казахстанских композиторов. При этом Муслим Абдуллин исполнял теноровые партии, наиболее яркая из которых – Ленский («Евгений Онегин»), а Ришат – баритоновые: Онегин, Демон в одноимённых операх, Жермон («Травиата»), Эскамильо («Кармен») и др.

– С 2002 года Восточно-Казахстанское училище искусств с честью носит имя наших земляков – народных артистов Ришата и Муслима Абдуллиных, – говорит директор училища, обладатель нагрудного знака Ы. Алтынсарина Альмира Дюсупова. – В 2012 году был торжественно открыт музей, экспонаты для которого мы по крупицам собирали много лет. Часть уникальных вещей передала нам внучка певцов Карина Абдуллина, которая не только продолжает музыкальные традиции семьи, но и проявляет заинтересованность в сохранении памяти о предках. В рамках 105-летнего юбилея педагогическим коллективом училища запланировано проведение ряда мероприятий с целью популяризации их творческого наследия. Среди них – проведение класс-концерта вокальным отделением училища, включающего произведения из репертуара братьев Абдуллиных. Также запланирована организация региональной научно-практической конференции с участием студентов и педагогов учебных заведений сферы культуры и искусства. Состоится III республиканский конкурс вокалистов имени народных артистов братьев Абдуллиных. К нам уже поступают видеозаявки с творческими выступлениями участников со всей страны.

В прошлом году учебное заведение, которое является правопреемником Усть-Каменогорского музучилища, открытого в 1955 году, Усть-Каменогорского культпросветучилища и Детской музыкальной школы № 2, перешагнуло свой 65-летний рубеж. Коллектив отметил его выпуском очередного сборника методических статей преподавателей училища в республиканском журнале «Педагогическая мысль», созданием полноцветного фотоальбома об истории учебного заведения и записью онлайн-концерта с участием творческих коллективов.

Продолжая яркий путь знаменитых земляков – основателей оперного искусства Казахстана Ришата и Муслима Аблуллиных, студенты становятся лауреатами республиканских и международных конкурсов, подтверждая высокий профессиональный уровень сплочённого педагогического коллектива училища.

Сегодня Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных является ведущим учебным заведением, главными приоритетами деятельности которого являются непрерывность профессионального музыкального образования, совершенствование качества подготовки специалистов, внедрение современных методов обучения, сохранение духовных и культурных ценностей для подготовки высокопрофессиональных конкурентоспособных специалистов сферы образования, искусства и культуры.

Ева Ким