Продолжая традиции хлеборобов

Любимая работа – счастье. А самое большое счастье – жить и трудиться на родной земле. Так считает династия аграриев из села Уварово.

В Глубоковском районе немало семей, которые связали свои судьбы с сельским хозяйством, внесли значительный вклад в его развитие. Верность семейным традициям доказывают ежедневным трудом земледельцы небольшого крестьянского хозяйства «Яковлев М.А.».

Своё дело они создали в 2017 году с нуля. Организовал его потомственный аграрий Максим Яковлев, чьи предки всегда умели добросовестно трудиться на родной земле. Отличным подспорьем в ведении хозяйства стало непосредственное участие в работе его братьев и сына.

Как коренные жители, с сельским хозяйством они были знакомы не понаслышке, много лет трудясь механизаторами в КХ «Уваровское».

– С раннего детства мы знали цену хлеба, – говорит Максим Яковлев, – привыкли уважать труд человека, накрепко связавшего свою судьбу с землёй. Но главное, чему научили нас родители, – работать на совесть и никогда не опускать руки.

Самый молодой представитель династии, Артём, унаследовал от деда и отца не только преданное, добросовестное отношение к делу, но и любовь к земле, чувство глубокого уважения к родным просторам.

То, что выберет профессию, связанную с сельским хозяйством, он знал с юношества. Не представлял себя городским, хотел трудиться в деревне, приносить ей пользу.

Молодой человек обучался премудростям механизаторского дела в Глубоковском аграрном колледже. Инженерно-педагогический коллектив учебного заведения гордится Артёмом, как одним из лучших учеников.

Производственную практику он ежегодно проходил в КХ «Уваровское». Его глава Александр Бурдаков неоднократно поощрял молодого Яковлева ценными подарками и премиями за хорошую работу. Поэтому ещё до получения им диплома вопрос с трудоустройством был решён. Правильный профессиональный выбор стал залогом жизненного успеха.

Спустя год на семейном совете Яковлевы решили: создаем крестьянское хозяйство. Объединили свои земельные паи, приобрели несколько единиц сельхозтехники и занялись земледелием, сделав ставку на востребованные культуры – пшеницу, подсолнечник, ячмень.

Урожаи хозяйство из года в год получает не ниже среднерайонных показателей. Это результат слаженной работы и, разумеется, постоянной учёбы.

– Главное – не быть равнодушным, – уверен Артём. – Труд земледельца должен являться созидательным, творческим. Все знания будут бесполезны, если не любить землю и не заботиться о ней. Когда смотришь на выращенный урожай, испытываешь счастье от того, что в него вложена частичка твоего труда.

Старшие делятся опытом, который неоднократно оправдывал себя в прошлом. А младший Яковлев генерирует современные идеи, которые принесут эффективную отдачу в будущем.

– Мне ещё есть чему поучиться у старших родственников, – говорит молодой человек. – У меня небольшой опыт хлебороба, но я с уверенностью могу сказать, что земля не терпит фальши и безалаберного отношения к ней. Лишь на любовь и заботу земледельца отвечает она щедрым золотом осеннего урожая. И тогда сердце каждого, кто работает на земле, переполняют радость и гордость за свой труд, за свою малую родину.

Аграрии отмечают, какие бы современные технологии и техника не применялись, результат земледелия по-прежнему во многом зависит от капризов погоды.

– Прошлый год для нас был неурожайным, – сетует Максим Александрович. – Хотя и соблюдали скрупулёзно агротехнические требования, засуха внесла свои коррективы. Намолот пшеницы составил всего 10 центнеров с гектара, подсолнечника – 27 ц/га, хотя в предыдущие годы средняя урожайность подсолнечника была не ниже 40 центнеров с гектара.

В целом, уваровских земледельцев полученные доходы радуют, хотя они почти полностью уходят на укрепление материально-технической базы хозяйства, приобретение семенного материала, удобрений, химикатов для борьбы с вредителями.

В этом году сельхозпредприятие подало заявку в АО «КазАгроФинанс» на льготное приобретение сеялок, культиватора, бороны и другой техники. Гордостью Яковлевых является зерноуборочный комбайн «Ессиль-760», купленный в прошлом году. Агрегат не из дешёвых – не каждый крестьянин может себе его позволить. Но без современной высокоточной техники, уверяют они, сегодня не обойтись.

Династию хлеборобов Яковлевых знают в селе как трудолюбивых, исключительно скромных, отзывчивых и чутких людей. По мере возможностей они решают социальные вопросы своего округа. К примеру, сейчас помогают местному акимату в расчистке в Уварово дорог от снега.

Трудиться в сельском хозяйстве не каждому под силу. Это именно та отрасль, в которой в большинстве своём работают люди, действительно преданные делу, душой болеющие за производство. Именно такими и являются Яковлевы.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива семьи Яковлевых

Глубоковский район