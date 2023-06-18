Продолжается тушение пожара в Катон-Карагайском районе.

На территории Аксуйского филиала РГУ «Катон-Карагайский национальный природный парк» (Усть-Язовское лесничество) в труднодоступной горной местности горит сухая трава, кустарник.

Площадь устанавливается.

Угрозы населённым пунктам нет.

В ликвидации задействовано:

123 человека личного состава лесников, пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов и «Казавиалесоохраны», 3 единицы техники и 2 вертолёта авиационного подразделения акимата ВКО.

Местность труднодоступная.

Вертолётами осуществлено 10 сбросов воды. Действующей кромки нет. Имеются отдельные дымоточки, на которых ведётся тушение. Распространение огня предотвращено.

На месте находится заместитель акима ВКО

Е. Нурбаев

Аким области Е. Кошербаев находится на месте загорания, расположенного в 80-ти километрах от города Риддера, которое сейчас локализовано.