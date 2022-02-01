Продлили автоматически

Получателям адресной социальной помощи автоматически продлили получение пособия на первый квартал 2022 года.

Адресная социальная помощь является одним из основных инструментов государственной поддержки малообеспеченных категорий граждан.

На 1-й квартал 2022 года в целях соблюдения безопасности в информационной системе автоматически формируется заявление на назначение адресной социальной помощи без обращения услугополучателя с учётом доходов за четвёртый квартал 2021 года.

Таким образом, в автоматическом режиме сформированы макеты обращений на основании заявлений, поданных получателями на четвёртый квартал 2021 года.

Для исчисления адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам черта бедности на первый квартал 2022 года по Восточно-Казахстанской области составляет 27 019 тенге.

По данным Управления координации занятости и социальных программ, на 31 января текущего года выплата АСП назначена 6 288 семьям, из них свыше двух тысяч семей – многодетные.

– У меня пятеро детей, трое из них школьники. Муж работает один, а я сейчас в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Поэтому выплата АСП для нас – большое подспорье. Ежемесячно мы получаем пособие. Кроме того, наши старшие дети бесплатно питаются в школьной столовой, ездят на общественном транспорте. Для младших детей доставляют продуктовые наборы. Я очень благодарна государству за такую помощь, – говорит многодетная мама Нургуль Алматаева.

Отметим, тем гражданам, которые впервые обращаются за АСП, необходимо подать заявление через портал электронного правительства или через Центр занятости населения. После чего специалисты проверят доходы заявителя, состав семьи, сделают расчёт адресной социальной помощи.

Дарья Антон

Фото из открытых источников