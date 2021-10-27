Процедуры несостоятельности

В Восточном Казахстане в четыре раза выросло число ликвидированных через банкротство предприятий.

За девять месяцев этого года в регионе ликвидировано 208 предприятий, прошедших через процедуру банкротства, а за аналогичный период 2020 года – 50 предприятий. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя Департамента государственных доходов Ерик Татубаев. По его словам, в основном это предприятия малого и среднего предпринимательства, а ключевой вид их деятельности – это торговля, в частности оптовая, торговля техникой. Помимо этого, в судах Восточного Казахстана за этот год было признано банкротами 81 предприятие, а в прошлом году – 63 предприятия.

Ерик Татубаев напомнил, что в 2019 году были внесены дополнения и изменения в Закон РК «О реабилитации и банкротстве», согласно которому основаниями для подачи должником заявления о признании банкротом и ликвидации предприятия с возбуждением процедуры банкротства является его устойчивая неплатёжеспособность. Иными словами, обязательства должника превышают стоимость его имущества на дату подачи заявления в суд и на начало года, в котором подано заявление, а также на начало года, предшествующего году подачи заявления, в случае если заявление подано должником в первом квартале календарного года.

– Основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является неисполненное денежное обязательство должника перед кредитором на основании вступившего в законную силу судебного акта или исполнительного документа о взыскании с должника денег либо признание долга должником, – отметил Ерик Татубаев. – Ранее срок рассмотрения составлял один месяц, сейчас срок рассмотрения составляет два месяца.

До подачи заявления о признании банкротом в суд или применении реабилитационной процедуры должникам необходимо заключить соглашение об осуществлении полномочий временного управляющего, заключённого между должником и лицом, имеющим право осуществлять деятельность администратора. Ранее данная норма применялась судом.

Ерик Татубаев подчеркнул, что отказ судом в признании банкротом должника не лишает его права повторно подать заявление о признании банкротом. При отказе в применении процедуры реабилитации должник может подать заявление повторно только по истечении двух лет.

Дарья Антон

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