Прочные узы родства и дружбы

Удивительные судьбы встречаются в нашей сельской глубинке. По-настоящему родной стала далекая Урунхайка для белоруски Нины Ожекеневой. В Казахстан она переехала 56 лет назад из Витебской области вместе с демобилизовавшимся из армии мужем.

Женщина рассказала, что родилась в деревне Хотьково в Беларуси. После окончания десятилетки устроилась на работу в районном центре Толочине. Как-то подруги уговорили девушку пойти с ними в клуб при местной текстильной фабрике. Там и познакомилась она с бравым солдатом срочной службы Чайзадой Ожекеневым. Между парнем и девушкой возникло чувство, которое оказалось взаимным, и отказываться от него влюбленные не стали. В феврале 1965 года сыграли свадьбу, на которой гостями были военные командиры и солдаты-сослуживцы жениха.

– Мой муж проходил службу в войсковой части, которая дислоцировалась в Толочине, – рассказывает Нина Александровна. – Вместе с ним служили 17 парней, призванных из Урунхайки. Были и солдаты из других областей Казахстана. В то время интернациональные браки были распространены: многие из солдат, как и мой супруг, нашли свою вторую половину в нашем городе.

С той поры прошло много лет, но женщина хорошо помнит, как впервые добиралась с мужем до его родного села. Был ноябрь 1965 года. В то время из аэропорта Усть-Каменогорска совершались авиарейсы в Бобровку, ныне село Тоскаин. Правда, лететь надо было на Ан-2, названным в народе «кукурузником». Страшновато было, но перелет прошел благополучно. Затем молодожены продолжили путь на конных санях. Чтобы встретить пару из Беларуси, в село съехался большой круг родственников мужа, собрались односельчане.

Через год после приезда в Урунхайку у семейной пары родилась дочь Марина, затем появились на свет еще две девочки – Ирина и Жанна. Поэтому первые несколько лет Нина Александровна находилась дома, нянчила детей. Затем работала кассиром в местном лесхозе. Аккуратную в работе, ответственную женщину заметило руководство и перевело ее в бухгалтеры. В этой должности Нина Александровна работала до выхода на пенсию. Ее общий непрерывный стаж – 37 лет. Глава семейства Чайзада Ожекенев работал в лесхозе в течение 44 лет.

Супруги держали большое хозяйство. В домашнем стаде было до 30 коз, более 10 коров, а также утки, гуси, куры… Высаживали широкую плантацию картофеля и собирали осенью богатый урожай – до 60 мешков. К крестьянскому труду с малых лет приобщали и детей. Успешно окончив местную школу, дочери поступили в вузы и получили дипломы по избранным специальностям. Их научили уважать культуру и язык других этносов. В родительском доме звучали казахская и русская речь, отмечали все праздники.

Старшая дочь Марина стала учительницей и трудится в школе села Урунхайка. Она воспитала троих детей. Ирина и Жанна проживают в Павлодаре, у них тоже по трое детей. Они продолжили интернациональные традиции своей семьи, и теперь уже под их шаныраком переплетаются разные культуры, традиции и языки. Кстати, деревенская закалка, полученная в детстве, помогает дочерям Ожекеневых-старших преодолевать трудности. Все они состоялись в профессиях, достойно воспитали уже своих детей. Успехами внуков гордятся их бабушка с дедушкой.

При разговоре с Ниной Александровной задал вопрос – сохранились ли связующие нити с Беларусью? Оказалось, сохранились: в родную деревню Хотьково в Витебской области она отправлялась едва ли не каждый год. Возила туда своих детей. В душе женщины сохранились самые теплые воспоминания о белорусской земле, родном языке и традициях. Она радуется добрым переменам на своей малой родине, где живут ее сестра и брат.

Каждый раз из поездки в Беларусь в сумках с гостинцами родным находилось место для небольшого количества клубней знаменитой белорусской бульбы – картофеля. Как известно, в отличие от местного, он имеет желтоватый оттенок, обладает хорошими вкусовыми качествами. С годами на огороде этой семьи «прописался» белорусский второй хлеб. Хозяева делились с родственниками и односельчанами семенами, теперь этим сортом лакомятся многие семьи восточноказахстанцев.

Вот такие жизненные нити соединили два далеких друг от друга края – белорусскую Витебщину и Восточный Казахстан. Эти прочные узы родства и дружбы не разорвать, они найдут продолжение в веках.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район