Прочные связи

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл встречу с Генеральным Консулом Республики Узбекистан в Алматы Аброром Фатхуллаевым.

По информации пресс-службы акима ВКО, в рамках встречи обсуждены вопросы экономического сотрудничества, в том числе в сфере туризма, а также перспективы совместной работы в области трудовой миграции. Аброр Фатхуллаев отметил, что опыт Восточно-Казахстанской области в этом направлении является примером для других.

– В августе прошлого года Президент Узбекистана издал постановление об организации упорядоченной безопасной трудовой миграции. Мы заинтересованы в сотрудничестве с предприятиями ВКО. Встретились с руководством компании «Сервис СМУ», осмотрели строящиеся объекты, побеседовали с гражданами Узбекистана, которые там работают, – сообщил Генеральный Консул Республики Узбекистан в Алматы.

Аброр Фатхуллаев особо подчеркнул, что строительные компании ВКО осуществляют трудовой набор в строгом соответствии с законодательством.

– Я ознакомился с содержанием Меморандума, подпишем его в кратчайшие сроки, – сказал Даниал Ахметов. – Наша задача – принимать трудящихся из Узбекистана и создавать для них достойные, равные условия труда. Все соответствующие поручения даны. Я встречался и беседовал с руководителями строительных компаний, в которых работают специалисты из Узбекистана. Если будут возникать какие-то сложности, их быстро решат.

Кроме того, глава региона отметил, что стороны могут развивать сотрудничество в сфере машиностроения. В свою очередь Генеральный Консул Республики Узбекистан в Алматы обозначил глубокую заинтересованность в установлении прочных связей в сфере медицинского, сакрального и экологического туризма.

Наталия Подлужная

Фото из открытых источников