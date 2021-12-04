В Великобритании издали книгу о достижениях Казахстана за годы независимости.

В Палате общин Парламента Великобритании состоялась конференция в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан, в рамках которой была презентована новая книга Kazakhstan at 30: The Awakening Great Steppe («30 лет Казахстана: пробуждающаяся Великая степь»).

Издание представляет собой обзор прогресса, достигнутого страной за прошедшие три десятилетия в различных сферах, включая экономическое развитие, улучшение инвестиционного климата, политические реформы, трансформацию системы образования, достижения на международной арене, культурное наследие, развитие туризма и др.

Авторами книги, подготовленной в виде сборника из 15 эссе, стали авторитетные британские, международные и казахстанские эксперты. Предисловие написал британский историк, автор мирового бестселлера «Шёлковый путь. Новая история мира», профессор Оксфордского университета Питер Франкопан.

В числе авторов эссе также внештатный советник Президента РК по вопросам экономического развития сэр Сума Чакрабарти, помощник Президента РК Ерлан Карин, бывший помощник госсекретаря США Ниша Бисвал, бывший государственный министр обороны Соединённого Королевства Джонатан Эйткен, член Палаты лордов Парламента Великобритании и бывший верховный судья Англии и Уэльса лорд Гарри Вульф, канадский историк архитектуры и автор книги «Астана: архитектура, миф и судьба» Фрэнк Альбо и другие.

Выступая с приветственным словом, депутат Парламента Великобритании, председатель Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном и один из авторов эссе для книги Боб Стюарт отметил, что Казахстан смог достичь колоссальных успехов за короткий по историческим меркам период в 30 лет. За годы независимости страна смогла закрепить авторитет на международной арене, построить новую экономическую систему, активную социальную сферу, учебные заведения мирового уровня, а также правовую систему, интегрировавшую в себя принципы английского общего права.

В свою очередь посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов отметил, что эта уникальная книга является своего рода рефлексией – объективной оценкой первых 30 лет независимости, а также свежим взглядом в будущее с позиции как международных, так и казахстанских экспертов.

– Мы по праву гордимся нашими достижениями, но в то же время понимаем, что многое ещё предстоит сделать, – заключил он.

Директор департамента образовательных инноваций Кембриджского университета профессор Коллин Маклафлин, ставшая автором эссе о развитии системы образования в Казахстане, подчеркнула, что создание автономных учебных заведений, в том числе Назарбаев Университета, функционирующего на уровне высочайших международных стандартов, а также экспериментальных школ, в которых апробировались передовые знания и технологии в сфере преподавания, было весьма дальновидным решением руководства республики.

– Эти усилия стали серьёзной попыткой взглянуть на систему образования в целом и на то, как её можно улучшить. Этот процесс всё ещё продолжается несмотря на то, что за последние годы Казахстан уже прошёл долгий путь, – сказала Коллин Маклафлин. – За это время ваша страна изменила учебную программу, систему оценки, педагогику, условия работы учителей, включая оплату труда. Казахстан также добился международного признания – впервые казахстанская система оценки признана на международном уровне. Это феноменальные достижения.

Редактор издания, журналист и писатель Ник Филдинг отметил, что содержащиеся в книге эссе поразили его неисчерпаемым энтузиазмом и глубиной познаний авторов о Казахстане. Вместе с тем он призвал участников конференции прочесть книгу и посетить страну Великой степи.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников