Проблемы с щитовидной железой?

Рак щитовидной железы легче предупредить, чем лечить. Это заболевание опасно тем, что долгое время может протекать без каких-либо специфических симптомов.

В регионе стартовал декадник по борьбе с онкозаболеваниями. В течение десяти дней онкологи Восточного Казахстана будут работать над повышением осведомлённости населения и медицинских работников в вопросах профилактики и раннего выявления онкозаболеваний, а также информировать граждан о необходимости своевременного прохождения скрининговых обследований.

Как не допустить развития такого заболевания, как рак щитовидной железы, рассказывает хирург-онколог опухолей головы и шеи областного Многопрофильного центра онкологии и хирургии, врач первой квалификационной категории Жандос Магзумов.

– Рак щитовидной железы в 80 процентах случаев развивается на фоне уже имеющегося зоба. Одним из симптомов болезни выступает ощущение комка в горле, осиплость голоса, кашель, одышка, затруднённое дыхание, чувство першения или царапания в горле. Периодически могут появляться боли в области шеи. Сохранение этих симптомов на протяжении двух недель и более говорит о том, что нужно срочно обращаться к медикам, – отмечает Жандос Магзумов.

По его словам, дисфункция эндокринной системы оказывает негативное влияние на деятельность всего организма, так как щитовидная железа является чуть ли не главным эндокринным органом. Она выделяет два основных гормона в организме – тироксин и трийодтиронин, которые контролируют работу центральной нервной системы, сердца, мышц, внутренних органов, вплоть до состояния кожи и волос.

– Лечить гормональные расстройства сложно и долго. Легче и разумнее принять меры для профилактики заболеваний щитовидной железы. Отмечу, что методы лечения и профилактики патологии щитовидки нужно всегда согласовывать с врачом, – говорит Жандос Магзумов.

К факторам, способствующим развитию заболеваний щитовидки, относятся: отягощённая наследственность (гормональные расстройства с большей вероятностью могут развиться при наличии гормональных нарушений у представителей предшествующих поколений семьи); условия проживания (низкое количество йода в воде и почве, а иногда повышенное).

К сбоям гормонального баланса также может привести ускорение темпов жизни и ухудшение её качества, увеличение аллергических и иммунных заболеваний – ещё один фактор нарушения правильной выработки тиреоидных гормонов.

– Для всех видов патологии существует ряд схожих симптомов, на которые следует обратить внимание: нарушение обмена веществ, дисфункции со стороны половой системы, резкая смена настроения, скачки веса, быстрая утомляемость и снижение памяти. При появлении таких проблем в организме необходимо посетить врача-эндокринолога. Он назначит необходимые лабораторные и/или инструментальные исследования, определит диагноз и назначит мероприятия по лечению и профилактике болезни, – поясняет наш собеседник.

Примечательно, что женщины страдают болезнями щитовидной железы намного чаще мужчин. Это вызвано большей лабильностью гормонального фона. Женская нервная система находится в более возбуждённом состоянии. В силу физиологии существуют периоды естественных колебаний уровня гормонов (беременность, климакс). Это создаёт благоприятную почву для развития гипотиреоза, тиреотоксикоза, а также рака щитовидной железы.

Для профилактики заболеваний щитовидной железы у женщин необходимо наблюдать за количеством йода, поступающего с пищей. При недостатке микроэлемента его необходимо принимать для профилактики дисфункции щитовидной железы в виде таблеток или биодобавок. Дозировку препаратов и график их приёма назначает только врач!

У мужчин дисфункция щитовидки в основном проявляется в форме избыточного синтеза её гормонов. Чаще всего диагностируется гипертиреоз, или базедова болезнь.

– Мужчинам следует чаще обращать внимание на неполадки в собственном организме, – отмечает Жандос Магзумов. – Профилактика заболеваний щитовидной железы у мужчин заключается в своевременном обращении к врачу. Зачастую представители сильного пола не обращают внимания на недомогания. Неправильное функционирование щитовидной железы наносит непоправимый вред организму, поэтому мужские формы дисфункций обычно сложнее и лечатся дольше.

Для правильного функционирования железы необходимо сбалансированное питание: основными источниками усвояемого организмом йода являются морские продукты (креветки, рыба, крабы, морская капуста). Питание должно быть сбалансированным и натуральным.

Различные крупяные каши и цельнозерновой хлеб обогащают организм витамином В. Полезны для профилактики болезней щитовидной железы витамины группы В, провитамин А и аскорбиновая кислота. Они способствуют лучшему усвоению йода, укрепляют нервную систему и улучшают иммунитет.

Молоко и кисломолочные продукты способствуют укреплению нервной системы; тирозин, содержащийся в красном мясе и печени, необходим для улучшения синтеза гормонов; богатые витамином С шиповник, земляника, цитрусовые – природные антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему организма; бананы, различные орехи, авокадо, фасоль – растительные источники аминокислот; свежие сезонные овощи и фрукты пополняют организм клетчаткой.

По словам врача, необходимо исключить из меню жареные, копчёные и жирные блюда. Очень важно избавиться от алкогольной и табачной зависимости. Соблюдение водного баланса организма и ограничение потребления соли также являются мерами профилактики нарушений функции щитовидной железы.

Таким образом, для профилактики рака щитовидной железы необходимо соблюдать ряд простых общих правил: рационально питаться, следить за своим здоровьем, своевременно обращаться к врачу-эндокринологу, вести здоровый образ жизни, контролировать своё психоэмоциональное состояние.

Здоровая щитовидная железа обеспечивает гармоничную жизнедеятельность организма, а своевременное обращение к врачу при первых признаках болезни не позволит патологии зайти слишком далеко.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Жандоса Магзумова