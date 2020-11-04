Проблемы решаются 

На протяжении нескольких лет жители микрорайонов Ушактар и Комсомольский в Семее жаловались на отсутствие элементарных благ цивилизации – света и воды. Теперь проблема решена.

На сегодняшний день в посёлках завершена реализация проектов по обеспечению электро- и водоснабжением. На их завершение потребовалось два года. Общая стоимость строительства составила более 1,2 млн тенге. Работы полностью завершены, жилые дома уже подключены к электрическим сетям.

– В микрорайоне Ушактар на сегодняшний день к новой схеме электроснабжения подключены 117 домов. Аналогичная работа ведется и в посёлке Комсомольский, – сообщил заместитель акима Семея Николай Ушаков. – Хотелось бы попросить жителей более активно обращаться за техническими условиями в АО «ВК РЭК», подать заявки на подключение и открыть лицевые счета в ТОО «Шыгысэнерготрейд». Аналогичная ситуация с водоснабжением. К каждому земельному участку подведён водопровод. Жителям необходимо обратиться в ГКП «Водоканал» за получением технических условий и подключить воду. Систему электроснабжения мы должны были закончить в прошлом году, но пришлось внести ряд корректировок в реализацию данного проекта, в связи с наложением сетей электро- и водоснабжения.

На сегодняшний день все проблемные моменты урегулированы, объекты уже в эксплуатации. В дальнейшем в этих посёлках будет проведено уличное освещение и сделано дорожное покрытие.

– Сегодня мы занимаемся разработкой ПСД для укладки дорожного полотна и уличного освещения, – добавил заместитель акима города. – Начало реализации планируем в 2021 году.

СВЕТЛЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

Вопросы уличного освещения решаются во всем городе. По информации Николая Ушакова, ведётся активная работа по решению этой давней проблемы. 25 октября стартовала программа модернизации и реконструкции уличного освещения в рамках договора с Европейским банком реконструкции и развития. Будут установлены новые светоточки и

более 120 км электрооборудования, кабельной продукции, частично заменят порядка 600 столбов. Также по обращению горожан дополнительным освещением будут охвачены улицы Морозова, Каржаубайулы и другие. Освещение уже проведено на улице Бозтаева.

– Данный проект мы планируем завершить в июне 2021 года. Полностью установим новые светоточки, это 7600 светильников, – говорит Николай Ушаков. – Действительно, были нарекания от жителей города, мы их принимаем. Они справедливы, и в течение восьми месяцев мы эту проблему решим. У нас также будет реализована программа вторичного применения светильников. Светильники, которые мы снимаем и которые ещё пригодны для использования, будем вторично применять в наших микрорайонах, где полностью отсутствует освещение.

Реализацией проекта в городе занимается ТОО «Горсвет». На линии работают семь бригад. В рамках сотрудничества с ЕБРР в город уже доставлено 575 светильников, в ближайшие дни ожидается поставка еще 1800. В этом году планируется обеспечить освещением посёлок Водный, в частности, улицы Республиканская и Семипалатинская. Работы в посёлке завершатся в ноябре текущего года. В целом же завершение проекта по модернизации уличного освещения запланировано на следующий год. Освещение получат 136 улиц города.

Решаются в Семее и другие проблемные вопросы, которые волновали жителей на протяжении долгих лет. Так, около 30 лет в городе требовала решения проблема с водоочистными стоками. В этом году наконец завершена работа по замене дюкера, пролегающего по дну Иртыша.

Также на протяжении 20 лет в Семее не функционировала в летний период система горячего водоснабжения. Теперь же при поддержкеакима области Даниала Ахметова в городе завершена реконструкция и модернизация двух крупных источников ТЭЦ-1 и РК-1, затрачено более 43млрд тенге. Это позволило эксплуатировать новый турбогенератор и подавать горячую воду в летний период, второй год подряд в домахсемейчан горячая вода есть круглый год.

ДОРОГИ ЛЕНТАМИ ВЬЮТСЯ

Извечная проблема дорог в Семее также медленно, но верно решается. За три года в городе было заасфальтировано более 100 км дорог. Реализуется Комплексный план развития, в рамках которого благоустраиваются и дворы городских многоэтажек. Как сообщил заместительакима города, ежегодно планируется выделять по миллиарду тенге на реконструкцию внутридворовых территорий, то есть на установку детских площадок и малых архитектурных форм.

Также к 175-летнему юбилею Абая Семею была оказана помощь других регионов. В частности, Туркестанская область в подарок к юбилею мыслителя занялась благоустройством территории в районе новой мечети, Алматинская область подарила Семею «Абай жолы», который растянулся от ул. Селевина до Мясокомбината. На сегодняшний день проспект уже стал излюбленным местом отдыха местных жителей.

Активно развивается в городе и индивидуальное жилищное строительство. Определено 13 тысяч земельных участков, которые в дальнейшем жители получат со всей инфраструктурой. В следующем году планируется обеспечить всеми благами цивилизации новый микрорайон Аксай.

Также в городе активно развивается жилой микрорайон Карагайлы. Семейчане имеют возможность приобрести жильё по программам «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ». Работа в данном направлении продолжается.

Наргиза Омарканова

Семей