Проблемы решаются 

На сегодняшний день в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда в Семее состоят 11 318 человек, из них 668 – это многодетные семьи. Об этом на заседании Общественного совета рассказала заместитель руководителя городского отдела ЖКХ Диана Шаяхметова.

В этом году многодетным семьям выдано 58 квартир, из них 40 – арендное жильё без права выкупа и 18 квартир – по программе «Бақытты отбасы». До конца года планируется распределить ещё 89 квартир в микрорайоне Карагайлы в трёх арендных домах без права выкупа.

– В этом году для подтверждения платёжеспособности по программе «Бақытты отбасы» одобрено 95 заявок на общую сумму 884 миллиона тенге. Жильё по этой программе получили 18 многодетных семей. Также было распределено 25 сертификатов, из них 10 получили многодетные семьи. Из 668 многодетных семей 15 являются неполными и 17 многодетными семьями, воспитывающими детей-инвалидов, – рассказала Диана Шаяхметова.

Аким Семея Ермак Салимов предложил при выдаче жилья многодетным предоставлять так называемый стартап, чтобы семья могла заниматься бизнесом не выходя из дома.

– Нужно сделать так, чтобы многодетная семья могла не только существовать, но и получала возможность заниматься надомным трудом, – отметил он. – Это может быть теплица или СТО. Сделать это можно за счёт параллельных грантов. Тогда мы получим комплексное решение проблемы, многодетная семья получает и жильё, и работу. Важно, чтобы услуги были обеспечены договором. К примеру, если семья будет производить продукты питания, заключить договор с покупателем.

Городским отделом образования также оказывается помощь малообеспеченным и многодетным семьям, в том числе детям из семей, получающих АСП, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям воспитанников, которые определяются коллегиальным органом образования. Это могут быть семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и оставшиеся без средств существования в период ЧП. Подробнее об этом на заседании Общественного совета рассказала руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко.

– В этом году школьная форма сшита для 8029 учащихся. Для этих целей было выделено 141 533 тыс. тенге из расчёта 13 600 тенге на ребёнка. Кроме того, дети из многодетных и малообеспеченных семей получили бесплатную обувь. При распределении одежды и обуви участвовали представители родительской общественности, мамы из многодетных и малообеспеченных семей. Они отслеживали, как проводились пошив одежды и обуви, приобретение и раздача. Всё это было прозрачно, – сообщила Наталия Фесенко.

Не обошли на заседании совета и вопросы образования. Отмечено, что школьники стопроцентно обеспечены учебниками. Так как ребята учебный год начали дистанционно, были сэкономлены средства на питание. Вместо этого, финансирование было направлено на приобретение компьютерной техники, необходимой для «дистанционки». На эти деньги приобретено 1159 ноутбуков.

– При распределении ноутбуков мы собирали совет. Всё было прозрачно, чтобы исключить разговоры о том, что раздали «своим». Также мы получили планшеты из республиканского бюджета и выдали детям. Скоро поступит ещё одна партия ноутбуков, – добавила Наталия Фесенко.

Горожане, к слову, также принимают активное участие в акциях «Дорога в школу» и «От сердца к сердцу». В этом году спонсорская помощь оказана 1289 детям на общую сумму 16 миллионов тенге. Бесплатным питанием охвачены 867 детей.

Сдвинулся с мёртвой точки процесс предоставления жилплощади детям-сиротам. За последние годы квартиры получили 135 выпускников детских домов. В этом году ключи от новых квартир вручены 11 ребятам. Работа в этом направлении продолжается.

Флора Левина

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Семей