Проблемы находят решение

Аким Риддера встретился с жителями села Поперечное.

Дмитрий Горьковой проинформировал население села о мерах по обеспечению занятости населения, благоустройству, водоснабжению, решению жилищных проблем. Рассказал о решении вопросов в сфере образования и здравоохранения. Особое внимание было уделено вопросам, которые волнуют сельчан.

Так, для обеспечения их сотовой связью ТОО «LCcommerc» установило вышку связи. Окончательный монтаж и подключение будут проведены до конца августа. С 1 июля осуществляется субсидирование маршрута № 165 Риддер – с. Поперечное, ведутся работы по ремонту мостов в селе.

Жители задали вопросы по установке ограждения клуба, сносу аварийного здания бывшей фермы. Решение этих проблем взято на контроль.

Марк Касымов

Риддер