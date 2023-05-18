Проблемные точки на туристической карте

Вопросы вывоза бытовых отходов, отсутствия интернета и необходимости работы водной полиции на побережье Бухтарминского водохранилища обсудили в рамках выездного заседания комитета туризма Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области.

«Рудный Алтай» уже неоднократно сообщал о том, что в этом году основным вектором развития внутреннего туризма станет именно побережье рукотворного моря, в частности, в районе посёлка Новая Бухтарма. Планы многообещающие: по задумке властей здесь появится и муниципальный пляж, и собственный Арбат, обновят и благоустроят скверы, откроют большой торгово-развлекательный центр, модернизируют систему общественного питания. В общем, «всё включено» по-бухтармински.

За безопасный

отдых

Однако есть порой невидимые сразу проблемы, которые также требуют внимательного подхода и реальных решений. Именно о них говорили на выездном заседании с участием заместителя акима района Алтай Сергея Охременко, акима посёлка Новая Бухтарма Мурата Мухаметжанова, директора Региональной Палаты предпринимателей ВКО Кайрата Мамырбаева, председателя комитета туризма ПП ВКО Аскара Уразбаева, представителей районных отделов санитарно-эпидемиологического контроля, государственных доходов, департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции посёлка Новая Бухтарма.

Круг вопросов был очень широким, потому как начало летнего сезона уже совсем близко. Представители всех заинтересованных сторон, в том числе и предприниматели, работающие на побережье, обсудили подготовку баз отдыха к пожароопасному периоду, организацию безопасного отдыха на водоёме в период купального сезона, вопросы санитарно-эпидемиологического контроля и налогового законодательства, охраны общественного порядка в летний туристический сезон, вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов (ТБО и ЖБО) и другие.

Так, многих туристов волнует, а порой и пугает проблема гонщиков-скутеристов, которые управляют своими водными мотоциклами в непосредственной близости от береговой линии, а иногда и вовсе там, где купаются люди, что, безусловно, создаёт опасные ситуации.

Культуру вождения водного транспорта может внедрить только Департамент полиции. От комитета по туризму Палаты предпринимателей ВКО мы напишем рекомендательное письмо в Департамент полиции региона о создании туристической полиции, по аналогии с той, что сейчас работает на озере Алаколь (область Абай), – отметил директор РПП ВКО Кайрат Мамырбаев. – Я не думаю, что большие средства будут потрачены, чтобы купить 3-4 единицы водного транспорта. Дорожную полицию оснащают новыми автомобилями. Так почему бы не решить вопрос именно по водному транспорту? Тогда и появится культура вождения, сократится число нарушений.

Налоги и интернет

Немаловажным остаётся вопрос медицинского обслуживания, причём как туристов, так и персонала, работающего на базах отдыха в летний период. Сейчас, в случае заболеваний или травм им приходится ехать в город, потому что зачастую именно в Усть-Каменогорске находятся поликлиники, к которым они прикреплены и которые обслуживают их по ОСМС. Сергей Охременко взял этот вопрос на личный контроль и обещал проработать его с уполномоченным органом на государственном уровне. Также он сообщил, что в туристический сезон к медслужбе Серебрянска будет прикреплена дополнительная карета скорой помощи для обслуживания людей в зонах отдыха.

По данным пресс-службы Палаты предпринимателей ВКО, некоторые сложности у бизнесменов возникают в связи с отсутствием или плохим покрытием сети интернет в летний период, в частности, это касается проведения кассовых операций онлайн. Руководитель отдела учёта, анализа, правовой и организационной работы Управления госдоходов ВКО Айнур Мурат напомнила, что возможно применение традиционных контрольно-кассовых машин в офлайн режиме, однако для этого необходимо получить соответствующую справку об отсутствии связи от оператора фискальных данных.

Но, к слову, и к самим владельцам баз отдыха у госорганов есть вопросы, потому как некоторые из них сдают домики в аренду, не будучи зарегистрированными в качестве субъектов бизнеса и получают доход, не платя налоги в бюджет. Так, в ходе заседания озвучили совершенно разные сведения касательно количества баз отдыха на побережье Бухтарминского водохранилища. Если по данным УГД их число составляет 151, то по сведениям УЧС их 119, ДСЭК – 70, ОП района Алтай – 120, а по данным официальной статистики – 92. Однако если спросить практически любого восточноказахстанца, то он однозначно скажет, что баз отдыха на побережье Бухтармы никак не меньше 300, а то и все 500 – эдакий мегаполис в миниатюре. Поэтому госорганам было предложено обменяться информацией, привести её в соответствие и составить единый список владельцев баз отдыха.

Вопрос о Мусоре

Очевидно, что такое количество баз и, соответственно, туристов оставляют огромное количество мусора. По словам акима посёлка Новая Бухтарма Мурата Мухаметжанова, вывозом мусора с баз отдыха и летних домиков занимаются индивидуальные предприниматели по договорённости. В посёлке определено одно место для захоронения ТБО – полигон, расположенный в полутора километрах от населённого пункта и эксплуатируемый с 2010 года.

В 2022 году договор на захоронение ТБО заключили 42 базы отдыха, на 10 мая 2023 года – 22 базы отдыха. Согласно утверждённому маслихатом района Алтай тарифу, стоимость захоронения составляет 2 000 тенге за 1 кубометр, при этом оплата производится по факту вывоза ТБО. В 2022 году на вывоз и захоронение жидких бытовых отходов было заключено с предприятием «Тепловодоцентраль» всего 32 договора с индивидуальными предпринимателями и частными владельцами летних домиков. На 10 мая 2023 года договор заключили всего шесть баз отдыха – такие, как «Волна», «Айна» и другие, – рассказал Мурат Мухаметжанов.

В ходе обсуждения этого вопроса прозвучало предложение о создании коммунального государственного предприятия, для которого будет закуплена необходимая техника, в том числе ассенизаторские машины, наняты рабочие. Эту идею многие из присутствовавших посчитали нужным внести в генеральный план развития побережья Бухтарминского водохранилища.

Один акимат Новой Бухтармы плюс частично акимат района никогда не вытянут эту огромнейшую территорию, – подтвердил заместитель акима района Алтай. – Поэтому однозначно нужно создать коммунальное государственное предприятие, которое для начала проведёт инвентаризацию – перепишет каждый домик, каждого владельца. Соответственно дальше вопрос по ТБО тоже решать через эту организацию, а если не будет справляться – ещё частников привлекать на помощь. То есть, нюансов здесь очень много.

В завершение встречи Сергей Охременко пообещал взять на контроль ход решения озвученных проблем.

Дарья Штейн