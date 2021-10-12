Проблем не нужно бояться, их нужно решать

Бакытжан Байахметов стал акимом Семея 28 июня. 8 октября исполнилось ровно 100 дней с момента назначения. Разбёремся, что изменилось в городе за это время.

В первый день после назначения аким Семея открыл аккаунты в социальных сетях, где обратился к жителям с надеждой на совместную работу.

«Трудиться на земле, подарившей миру Великого мыслителя Абая Кунанбаева, философа Шакарима и писателя Мухтара Ауэзова – большая честь, обязывающая ко многому! Поэтому мои знания, опыт и навыки будут направлены, в первую очередь, на развитие города. Надеюсь, что с вашей поддержкой, советами и предложениями мы найдём оптимальные решения по всем насущным вопросам», – написал тогда Бакытжан Байахметов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЁТ

С тех пор тесное сотрудничество с населением посредством социальных сетей, где жители пишут многочисленные обращения с просьбой решить проблемы того или иного района, не прекращается.

Опираясь на такие просьбы, аким города обозначил ряд проблемных вопросов, касающихся стихийных свалок и вывоза мусора. Особое внимание Бакытжан Байахметов поручил уделить кампании по заключению договоров с населением на вывоз мусора. Кроме того, определённые неудобства создают горожанам коммунальные службы, которые, как правило, работают в часы пик, препятствуя движению транспорта и пешеходов. По всем вопросам незамедлительно были даны поручения с указанием сроков устранения недостатков.

Также большое внимание уделяется работе коммунальных служб по содержанию городских улиц и дорог, именно здесь возникают справедливые нарекания семейчан. Это касается уборки мусора с проезжей части, тротуаров, остановок, из урн, вывоза его с дворовых территорий, озеленения. Подрядчиками по этим видам услуг выступает ТОО «Семей Тазалык», субподрядчики – ТОО «Зеленстрой» и ПК «Озон-93». На содержании у них находится 202,2 километра дорог, в уборке ежедневно задействованы более 40 единиц техники (погрузчики, автосамосвалы и т.д.). Также предприятия выполняют обязанности по поливу и мойке дорог, обрезке поросли деревьев и озеленению, что включает содержание газонов (полив, очистка, выкашивание и прополка) и уход за деревьями. Тем не менее, санитарное состояние дорог и улиц оставляет желать лучшего. Жалуются горожане и на качество уборки улиц. Бакытжан Байахметов поручил руководителям соответствующих отделов акимата взять под жёсткий контроль работу в этом направлении. Подобные выезды с целью проверки качества работы подрядных организаций аким города проводит регулярно, по его мнению, увидеть проблемы Семея по-настоящему можно лишь выехав на место.

ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА

Одной из наболевших тем для семейчан долгие годы остаётся освещение городских улиц. Горожане жалуются, что в тёмное время суток опасно ходить не только на окраинах, но и в самом центре города. С прошлого года в Семее проводится модернизация уличного освещения. Было установлено более 900 современных энергоэффективных светильников на улицах Бозтаева, Кабанбай батыра, по дороге в аэропорт, развязки правого и левого берега. По состоянию на 1 июля в городе было установлено 3519 светильников. Тем не менее, от горожан продолжают поступать нарекания по поводу уличного освещения. И действительно, даже в центре города не на всех улицах есть фонари. Аким также отметил неудовлетворительный темп работы и принял решение, что новые опоры будут устанавливать на тех улицах, где их нет вообще, а на старых – заменять светильники.

– Как уже было сказано, мы придерживаемся принципа увеличения охвата улиц города освещением за счёт сохранения старых опор и установки новых там, где уличное освещение ранее отсутствовало. Данные улицы не были учтены в ходе разработки проекта ЕБРР. В целом, мониторингом охвачено более 30-ти улиц центральной части и окраин города, в числе которых грунтовые, подлежащие грейдеровке с подсыпкой щебёночно-гравийной смесью. Одновременно рассматривается вопрос их освещения. Поэтому, ответственным отделам поручено в кратчайшие сроки внести соответствующие предложения. В первую очередь, освещение и ремонт будут проведены на тех улицах, по которым передвигается пассажирский транспорт, – заметил тогда аким.

Поступают жалобы от жителей города и на состояние городских улиц. В последнее время часто поднимается вопрос о состоянии улиц Молдагалиева и Жамбыла. Действительно, их состояние неудовлетворительное, есть проблемы с дорогами, освещением и чистотой. А потому в текущем году здесь провели работы по среднему ремонту. Кроме того, в этом году был запланирован ремонт на улицах Карьерная, Туристическая (от улицы Мичурина до улицы Березовая), Сорокина (от проспекта Ауэзова до улицы Молдагалиева), Найманбаева (от улицы Елемесова до улицы Мамая Батыра), Хаджимукана (от улицы Морозова. т/ж. к), Дулатова (от ул. Каржаубайулы до ул. Байсеитова).

Также с мая ведутся ремонтные работы на подземном переходе на проспекте Ауэзова. Однако качество работ оставляет желать лучшего. Поэтому представителям подрядной организации было поручено в кратчайшие сроки устранить имеющиеся недостатки.

Жалуются жители и на плачевное состояние аллеи «Абай жолы», построенной в прошлом году в честь 175-летия нашего земляка, великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Акимом даны поручения отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции о приведении в надлежащий вид этой зоны отдыха для удобства жителей и гостей города.

ОТДАЛЁННЫЕ, НЕ ЗНАЧИТ БЕСХОЗНЫЕ

Встречался аким и с жителями отдалённых посёлков Восход и Водный, где за эти годы накопилось немало проблем. Главная – с питьевой водой. Дабы решить её, в прошлом году была проложена водопроводная магистраль. Теперь предстоит строительство внутриквартальных сетей водоснабжения. Кроме того, жителей беспокоит состояние школы в посёлке (дефицит мест, необходимость ремонта), отсутствие детского сада. Для ликвидации дефицита школьных мест в прошлом году начато и интенсивно ведётся строительство школы на 1200 мест в посёлке Восточный. Ожидается, что строительные работы будут завершены в декабре. Также в посёлке Восход в скором времени появится детский сад на 240 мест. Решить насущные проблемы на окраинах города за один раз невозможно. Тем не менее, Бакытжан Байахметов уверен, что благодаря таким встречам с населением работа станет плодотворной.

НАКАНУНЕ ЗИМЫ

В этом году в Семее провели ремонт котельных, ведь теплоснабжение для города в последнее время является одной из острых проблем. В прошлые годы в котельных ремонтные работы не проводились вовремя. Кроме того, из-за плохого качества воды все трубы закупорились, как следствие, население осталось без тепла.

В этом году в котельных прошла масштабная реконструкция. Для решения проблемных вопросов по теплоснабжению города выделен миллиард тенге из областного бюджета. Также проведены работы за счёт средств «Теплокоммунэнерго». В общей сложности на реконструкцию теплоисточников выделено более двух миллиардов тенге. Как отметил аким города, реконструкция котельных позволит избежать повторения ошибок прошлого сезона и обеспечить полноценную подачу тепла в квартиры семейчан.

Вопрос общественного транспорта также остаётся для горожан больной темой. Между тем, как отметил аким города, акимат совместно с предпринимателями старается сделать всё возможное для урегулирования проблемы. Так, ТОО «Семавтопарк» этим летом закупило дополнительно 24 автобуса – 10 из них новые, малого класса, произведены на нашем автозаводе, еще 14 автобусов 2011 года выпуска марки Hyundai. Кроме того, в город вернулись «зелёные» автобусы.

– Мы будем создавать конкурентную среду, которая определит качество перевозок, качество обновления подвижного состава. Подобная работа будет проводиться и в ТОО «Таксомоторный парк». Главное, чтобы все вопросы решались в правовом поле, – отметил аким города.

А У НАС ВО ДВОРЕ…

Особое внимание в городе уделяют внутридворовым территориям, так как именно там проводят досуг дети, подростки и пожилые люди. Благоустройство дворов в Семее реализуется по программе «Мой двор».

– В этом году капитальный ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов затронет дворы по улицам Чайжунусова, 103 – Чайжунусова, 105 – ул. Аманова, 19; Ибраева, 129 – Козбагарова, 42 – Аманова, 22; Галетто, 40, 42, 44. Всего будет охвачено девять многоквартирных домов. Планируется установить здесь детские, спортивные площадки, провести освещение, заменить бордюры, заасфальтировать внутридворовые дороги. Также будут высажены новые деревья. Реализация проекта идёт согласно графику, срок окончания – декабрь текущего года, – сообщил Бакытжан Байахметов.

Напомним, программа «Мой двор» инициирована акимом ВКО Даниалом Ахметовым. В 2018 году по программе было благоустроено девять дворов. В 2019 году проведён ремонт одного двора, где благоустроена территория семи прилегающих жилых домов. В 2020 году в рамках исполнения поручения Правительства Республики Казахстан по вкладу всех регионов страны в развитие города Семея под эгидой 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, провели работы по благоустройству девяти дворов, охвачено 32 дома.

На следующий, 2022 год запланировано продолжить эту работу, в проекте обустроить ещё 18 дворовых территорий.

В целом, работа по благоустройству Семея продолжается.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Большое внимание уделяется и сфере здравоохранения. Этим летом в Семее в преддверии Дня столицы открылся новый корпус перинатального центра в бывшем хирургическом корпусе БСМП по ул. Жамакаева 100/А. Здесь проведён капитальный ремонт по программе «Дорожная карта занятости». Стоимость проекта более 713 млн тенге. Пятиэтажный корпус функционирует как родовспомогательное учреждение и рассчитан на 85 коек. Здесь принимают пациенток без патологий.

Перинатальный центр Семея обслуживает жителей города и близлежащих районов. На сегодня в медицинском учреждении работают более пятисот специалистов разного профиля.

В начале октября на базе Семейского центра оказания специальных социальных услуг №2 открылся Центр долголетия, включающего в себя кабинеты лечебных процедур – арттерапии, социально-психологической помощи, эрготерапии, комнаты приёма кислородного коктейля, кабинета досуга, зала ЛФК, комнат отдыха и релаксации.

Отметим, что Семейский центр оказания специальных социальных услуг №2 – это социальное учреждение стационарного типа, предназначеное для постоянного проживания лиц с особыми потребностями и престарелых граждан, по состоянию здоровья нуждающихся в постоянном постороннем уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи. В стационаре оказывают восемь видов услуг 156 подопечным. Работают 142 сотрудника.

Ожидается, что в конце ноября Бакытжан Байахметов проведёт пресс-конференцию, где расскажет о промежуточных итогах работы и обозначит планы на ближайшее будущее.

Мария Щетинина

Семей