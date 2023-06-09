Про воду, дороги и тепло

Более семидесяти инфраструктурных проектов будут реализованы в этом году в районе Алтай.

На площадке Региональной службы коммуникаций состоялась пресс-конференция, на которой заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова рассказала о социально-экономическом развитии района за пять месяцев этого года. По её словам, по основным показателям наблюдается положительная динамика.

Жанна Аскарова обозначила основные направления для работы. В частности, замакима отметила, что в этом году особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры. Так, планируется реализовать 75 проектов на сумму 6,2 миллиарда тенге.

Безусловно, одним из показателей уровня жизни является обеспечение населения чистой питьевой водой. В районе Алтай этому вопросу уделяют пристальное внимание. В этом году будет завершено строительство водопроводных сетей в селе Тургусун. Это позволит обеспечить свыше тысячи жителей населённого пункта питьевой водой гарантированного качества.

– Также будет начата реализация двух инвестиционных проектов по строительству сетей водоснабжения в сёлах Малеевск и Путинцево на сумму 950 миллионов тенге. Благодаря их реализации водой будут обеспечены около двух тысяч человек. Уже определена подрядная организация, – сообщила Жанна Аскарова. – Помимо этого, за счёт средств районного бюджета ремонтные работы объектов водоснабжения пройдут в одиннадцати сёлах. Завершить их планируется до 30 сентября.

Что касается дорожно-транспортной инфраструктуры, то на эту сферу предусмотрено 503 миллиона тенге. Средства пойдут на ремонт двух мостов, улиц городов Алтай и Серебрянск, десяти посёлков и сёл района. К слову, к работам подрядчики уже приступили. Предполагается, что к концу лета они будут завершены.

Внешний вид населённых пунктов также преобразится. В Алтае и Серебрянске, а также восьми сёлах района пройдут работы по устройству и благоустройству детских и спортивных площадок. На эти цели предусмотрено 98 миллионов тенге.

– Из областного бюджета выделено 134 миллиона тенге на благоустройство территории 60-квартирного дома в Алтае с подведением наружных инженерных сетей: водоснабжения, канализации, телефонизации, тепловых сетей и электроснабжения. В этом году дом будет введён в эксплуатацию, – отметила Жанна Аскарова.

В одиннадцати сёлах и посёлках до конца лета будут завершены работы по ремонту и устройству освещения на 103 миллиона тенге.

На фоне негативных событий этой зимой в Риддере одним из вопросов, волнующих как представителей средств массовой информации, так и общественность, стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, в системе теплоснабжения района Алтай есть три локальных теплоисточника: в Алтае мощностью 128 Гкал/ч (пять котлов, из них два резервных), в Серебрянске – 18 Гкал/ч (четыре котла, из них два резервных) и посёлке Новая Бухтарма – 53,2 Гкал/ч (пять котлов, из них два резервных). Стоит отметить, что отопительный период 2022–2023 прошёл стабильно, без сбоев и аварий.

Как отметила Жанна Аскарова, для подготовки к предстоящему отопительному сезону 2023–2024 года уже составлен план мероприятий по ремонтным работам на инженерных сетях основного и вспомогательного оборудования котельных района на сумму 55 миллионов тенге.

Татьяна Кравченко

Район Алтай