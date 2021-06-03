Призы в загадках

Как не допустить возникновения пожара? Можно ли посещать водоём без взрослых? Какие действия нужно предпринять, если тонет человек? Юные восточноказахстанцы приняли участие в викторине, посвящённой Международному дню защиты детей.

Суть детского праздника, в первую очередь, в том, чтобы напомнить взрослым о необходимости соблюдать права детей и защищать их. Руководствуясь этим правилом, спасатели Восточно-Казахстанской области провели акцию «Не оставляйте детей одних».

В одном из самых посещаемых парков Усть-Каменогорска собралось более 500 детей. Они отвечали на вопросы викторины о противопожарной безопасности и правилах поведения на водоёмах. Ребят, чьи ответы оказались верными, ждал необычный сюрприз – их покатали на спасательной лодке и разрешили посидеть за рулём манёвренного пожарного автомобиля, а также угостили вкусным мороженым.

– Акция направлена на обеспечение безопасности детей, привлечение внимания родителей к проблеме оставления их без присмотра, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Мы хотели показать, как важно организовать досуг своих детей правильно и так, чтобы не происходило несчастных случаев. Акцию активно поддержали волонтёры областного Молодёжного ресурсного центра, они приняли участие в организации викторины и раздавали виновникам торжества мороженое.

Стоит отметить, что аналогичные мероприятия прошли в других городах и районах области.

Добавим, с начала этого года спасатели оказали помощь в 92 случаях, связанных с происшествиями с детьми. Наиболее частые причины чрезвычайных ситуаций – оставление несовершеннолетних дома без присмотра, нахождение их одних на улице или водоёмах.

Специалисты напоминают родителям: в период летних каникул нужно обратить особое внимание на организацию досуга детей и ни в коем случае не оставлять их одних. Ведь ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних несут родители.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО