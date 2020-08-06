Признанный миром гений

В Венгрии отмечают глубокий философский смысл трудов Абая Кунанбайулы и его весомый вклад в мировое культурное наследие.

В 2014 году в Будапеште состоялась церемония открытия памятника казахскому поэту и писателю, с трудами которого знаком весь мир. Бюст установлен в одном из престижных районов столицы этого восточноевропейского государства на улице Астана, где находятся центральные музеи и значимые культурно-исторические объекты.

Мероприятие прошло в рамках официального визита Премьер-Министра Республики Казахстан Карима Масимова в Венгрию. В составе делегации также были представители Восточно-Казахстанской области, которые исполнили песни Абая на венгерском языке. Кстати, именно наш регион взял на себя миссию по созданию и транспортировке бюста великого земляка. Бюст выполнен из бронзы, его высота – чуть больше метра.

Добавим, что тогда же между акиматом Восточно-Казахстанской области и областным муниципалитетом Хайду-Бихар в Венгрии было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Стоит отметить, что памятник Абаю – любимое место горожан и гостей столицы, которые желают поближе познакомиться с культурой казахского народа. В этом году в Будапеште отметили 175-летие Абая Кунанбайулы. Здесь прошли круглый стол, книжно-иллюстративная выставка «Признанный миром Абай» и фотовыставка «Мир Абая». Кроме того, состоялась презентация второго издания книги Мухтара Ауэзова «Путь Абая» на венгерском языке.

Александра Исаева