Признание профессионального мастерства 

За безупречное мастерство и преданность профессии 13 педагогов Усть-Каменогорска получили награды от акима города.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, поздравляя учителей с профессиональным праздником, отметил, что воспитание подрастающего поколения – очень ответственная и сложная задача, и поэтому каждый учитель достоин уважения и признания.

– Высоко оценивать труд учителей, которые дают ориентир на светлое и благополучное будущее, – одна из приоритетных задач государственной политики, – сказал Жаксылык Омар. – Нам очень важно то, что вы делаете каждый день, являясь примером не только для детей, но и для их родителей. Хочу поблагодарить вас и всех педагогов нашего города за неустанный, кропотливый труд. Счастья вам и вашим семьям!

За большой вклад в развитие системы образования, обучение и воспитание подрастающего поколения и многолетнюю добросовестную работу десять учителей получили из рук акима города благодарственные письма. Это граждане, которые вносят выдающийся вклад в развитие системы образования Усть-Каменогорска и повышают авторитет образования региона. Среди них – Ольга Пустовет, Анна Жукова, Карлыгаш Ахметкалиева, Кайрат Темержанова, Гульмира Абдрахманова, Елена Лукина, Галина Рязанова, Анна Белецкая, Светлана Дутова, Корлан Галиева.

Трое представителей сферы образования — Гульназ Отарбаева, Бибигуль Жалманбетова и Гаухар Беккалиева – получили ключи от долгожданных квартир.

– Для меня получение квартиры – большой подарок ко Дню учителя. Мы с семьёй долгое время жили на съёмных квартирах. Моя зарплата небольшая, поэтому ежемесячная оплата аренды была ощутима для семейного бюджета. Теперь у нас есть своя квартира! Спасибо акиму города Жаксылыку Омару за внимание к нашим нуждам, – поделилась помощница воспитателя яслей-сада «Рахат» Бибигуль Жалманбетова.

Гульмира Абдрахманова, заместитель директора по воспитательной работе школы № 17 им. Мухтара Ауэзова, работает педагогом уже 29 лет. Говорит, с каждым годом ощущается всё больше внимания городских властей к проблемам школ.

– В этом году финансовая поддержка была особенно ощутимой, – говорит ГульмираАбдрахманова, – в нашем учебном заведении был проведён масштабный ремонт. Кроме того, мы одни из первых в городе получили STEM-лабораторию новейшего поколения. Спасибо акимату за тесное сотрудничество с нами, ведь вместе мы делаем одно общее дело – воспитываем будущее поколение для процветания нашего независимого государства.

Бахыт Сарсембаева