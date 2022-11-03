Прижали «стрижей»

Юные спортсмены Восточно-Казахстанской области завоевали золотую и бронзовую медали на Республиканском турнире по хоккею с шайбой «Жұлдызша».

С 24 по 28 октября в Усть-Каменогорске на базе ледового катка Восточно-Казахстанской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по зимним видам спорта прошёл Республиканский турнир по хоккею с шайбой «Жұлдызша».

Турнир по хоккею с шайбой уже давно стал одним из любимых спортивных мероприятий в нашем регионе. Соревнования такого высокого уровня в областном центре проходят не впервые.

По информации организаторов традиционного турнира – Национального научно-практического центра физической культуры Министерства просвещения Республики Казахстан и Казахстанской федерации хоккея с шайбой, основной целью его проведения является пропаганда и развитие детско-юношеского спорта в стране, приобщение детей школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом, определение развития хоккея с шайбой в регионах, а также выявление талантливых игроков для формирования резерва сборных команд страны.

В этом году на Республиканском турнире по хоккею с шайбой «Жұлдызша» за звание победителей и призёров соревновались шесть команд школьников 2012 года рождения и младше. Наш регион представляли команды «Торпедо» 2012, 2013 и 2014 года рождения.

Соревнования прошли на одном дыхании. Между командами-соперниками чувствовалась серьёзная конкуренция, занять призовое место хотелось каждому. Для достижения этой цели каждый участник прилагал максимум усилий. По итогам игр золотую медаль республиканского турнира завоевала детско-юношеская команда из Восточно-Казахстанской области «Торпедо – 2012-1». Второе место досталось команде «Стрижи» из Алматы. Бронза снова в копилке спортсменов из нашего региона – у команды «Торпедо – 2012-2».

По словам тренера команды Михаила Лазоренко, с юными хоккеистами от турнира они ждали только первое место. Спортсмены выложились на все сто процентов и достигли желаемого результата. Победители и призёры награждены кубками, медалями и дипломами разной степени.

– Мы с ребятами настраивались только на победу, – поделился Михаил Лазоренко. – В первую очередь это важно для них, скоро состоится чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой, в котором они примут участие. Турнир помог подопечным подготовиться к масштабным соревнованиям, почувствовать атмосферу, морально настроиться и, конечно же, набраться игровой практики. Когда объявили, что победителем стала команда «Торпедо – 2012-1», они были в восторге. Для ребят золотая медаль – отличный трамплин для дальнейших успехов. Победа на турнире зарядила хоккеистов на покорение новых вершин.

Как отмечают представители Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын», которые курировали турнир в нашем регионе, подобные соревнования для юных спортсменов – отличная возможность проверить свои силы, понять, на что они способны. Соперничество мотивирует совершенствовать свои умения и навыки и достигать высоких результатов. И даже если из всей команды связать свою жизнь с профессиональным спортом решит только один участник, для остальных спорт станет одним из способов развития разносторонней личности.

…Бесспорно, участие в соревнованиях для спортсмена – один из факторов успеха и личностного роста. Да и для тренеров сплошная польза – в достижениях своих подопечных они видят плоды своего труда. Для родителей же победы детей – это ещё один повод ими гордиться…

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВКНМЦРОиДО «Дарын»