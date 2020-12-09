Приют для животных 

Более года в Курчатове работает приют для бездомных животных. За это время около 30 его обитателей обрели новый дом и хозяев.

Недавно приют взял под свою опеку 18 бездомных щенков, которые освоились в летний период на заброшенной заправке.

Много забот у сотрудников приюта: это и лечение, и стерилизация, и регулярная уборка, и кормёжка питомцев. Даже простое общение очень важно для здоровья братьев наших меньших. Всё это стало возможным благодаря поддержке неравнодушных граждан, которые, к счастью, находят время на добрые дела.

Сотрудники приюта выражают огромную благодарность всем тем, кто регулярно помогает в этом нелёгком, но очень важном деле.

Желающие могут присоединиться к этой инициативе, в приюте будут рады любой помощи – от приобретения питьевой воды и сухих кормов до постройки дополнительных утеплённых вольеров для новых питомцев. Контактный телефон – 7(778)125-18-25.

Елена Пашке

Курчатов