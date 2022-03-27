Приёмное отделение – лицо больницы

В Усть-Каменогорске ведётся модернизация приёмно-диагностического отделения в одном из областных медицинских центров.

Как известно, театр начинается с вешалки, а любая больница – с приёмного отделения. Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр, многим известный как первая городская больница, – это крупнейшее медицинское учреждение Усть-Каменогорска. В год здесь делают около восьми тысяч операций, каждая десятая из которых – высокотехнологичная. Однако в последние годы как пациенты, так и медработники стали отмечать, что состояние здания больницы не соответствует современным требованиям – обветшалые помещения, непродуманная госпитальная логистика и так далее.

Для улучшения качества оказания медицинских услуг было решено начать модернизацию медцентра с приёмного отделения, чтобы облегчить маршрутизацию поступающих пациентов, ускорить процесс постановки диагноза и быстрее начать лечение.

Как сообщили в пресс-службе медцентра, сейчас ведётся ремонт помещений, производится замена коммуникаций, установка современного медицинского оборудования с учётом всех требований и стандартов по совершенствованию деятельности приёмных отделений, оказывающих стационарную помощь. Кроме того, увеличатся площади приёмного отделения за счёт перевода травматологического пункта в городскую больницу № 4.

Приёмный покой будет работать на основе триаж-системы, то есть брать на себя функции своеобразного штаба по тактике ведения лечения больных.

Триаж-система – это эффективная медицинская логистика, благодаря которой не больной ищет врача и необходимую помощь, а медицинский персонал оказывает оперативно услуги по принципу «здесь и сейчас».

Система подразумевает сортировку поступающих больных по категориям: экстренные, плановые и самообращение. В соответствии с этим пациентами будут заниматься разные специалисты, задача врача в приёмном отделении – определить эту категорию.

– Такая система эффективно работает практически во всех казахстанских медучреждениях, – отмечает руководство медцентра, – где при первичном приёме имеется несколько потоков оказания помощи. Красный поток – это пациенты, которым помощь должна быть оказана немедленно, жёлтый – тоже экстренно, но у врачей есть время на оказание помощи, зелёный поток – пациента должны принять, обслужить, дать направление, а в случае необходимости госпитализировать в плановом порядке.

К слову, деятельность приёмного отделения не прекращается и сейчас. Реконструкцию и редизайн здания строители проводят частями, чтобы медики могли принимать пациентов без задержек.

В штате приёмного отделения числятся 26 медсестёр, семь врачей-терапевтов, а также более 20 дежурных врачей неотложной помощи: хирурги, нейрохирурги, реаниматолог-анестезиолог, гинеколог, травматолог и другие. Для них и пациентов будут созданы более комфортные условия.

– В обновлённом приёмном покое предусмотрен современный регистрационный пункт, – добавили медики. – Кроме того, здесь разместится малая операционная, а также помещения для осмотра женщин, для изоляции больных с подозрением на инфекционное заболевание. Это поможет оперативно и качественно оказывать помощь всем категориям пациентов.

Завершение ремонтных работ приёмного отделения запланировано на май этого года, после чего обновление поэтапно проведут в других помещениях больницы.

Бахыт Сарсембаева