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Приёмная для всех
Аким Тарбагатайского района провёл встречу с населением.
В рамках общественной приёмной жители района обратились к Дархану Жөргекбаеву по вопросам ЖКХ, предоставления людям с особыми потребностями безвозмездных грантов для бизнеса, получения жилья от государства. Также они обозначили ряд социальных и других проблем и предложили пути их решения.
Все озвученные вопросы в ходе общественной приёмной были адресованы руководителям отделов и служб акимата для детального рассмотрения и принятия решений.
Марк Касымов
Тарбагатайский район