Вести из районов

Приёмная для всех

09.03.2023
746

Аким Тарбагатайского района провёл встречу с населением.

В рамках общественной приёмной жители района обратились к Дархану Жөргекбаеву по вопросам ЖКХ, предоставления людям с особыми потребностями безвозмездных грантов для бизнеса, получения жилья от государства. Также они обозначили ряд социальных и других проблем и предложили пути их решения.

Все озвученные вопросы в ходе общественной приёмной были адресованы руководителям отделов и служб акимата для детального рассмотрения и принятия решений.

Марк Касымов

Тарбагатайский район

09.03.2023
746

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