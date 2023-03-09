Приёмная для всех

Аким Тарбагатайского района провёл встречу с населением.

В рамках общественной приёмной жители района обратились к Дархану Жөргекбаеву по вопросам ЖКХ, предоставления людям с особыми потребностями безвозмездных грантов для бизнеса, получения жилья от государства. Также они обозначили ряд социальных и других проблем и предложили пути их решения.

Все озвученные вопросы в ходе общественной приёмной были адресованы руководителям отделов и служб акимата для детального рассмотрения и принятия решений.

Марк Касымов

Тарбагатайский район