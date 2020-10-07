Приятный сюрприз 

Осуждённые из Усть-Каменогорска изготовили игрушки из гипса для детей, оставшихся без попечения родителей.

Инициативу проявили лица, отбывающие наказание в учреждении максимальной безопасности ОВ-156/2. Они сделали игрушки, прототипами для которых послужили персонажи разных мультфильмов. Среди них герои знаменитых анимационных фильмов «Кунг-фу панда», «Холодное сердце», «Миньоны» и многих других.

Презенты ребятам передали через администрацию колонии.

– Эти игрушки изготовлены из гипса. Дети сами могут раскрасить их так, как захотят. Мы считаем, что это поможет им развиваться. Также передали ребятам акварельные краски и кисточки, – поделился осуждённый Руслан Кусаинов. – Такие акции проходят у нас не первый раз. В дальнейшем планируем продолжать радовать малышей.

По словам начальника колонии ОВ-156/2 подполковника юстиции Еркина Кабина, на сегодняшний день трудоустроено 80 процентов осуждённых. Они лично обращаются в администрацию учреждения с предложением об оказании благотворительной помощи.

– Изготовили около 50 игрушек для детей из детского дома «Үміт», – отметил Еркин Кабин. – Многие осуждённые проявляют желание помочь окружающим. По нашему мнению, такие поступки приносят пользу обществу, которому когда-то они причинили урон, совершив преступление.

Есть примеры, когда осуждённые оказывали поддержку нуждающимся из собственных заработанных средств. Администрация в свою очередь поддерживает их инициативу, сотрудничает в этом направлении с детскими домами и домами престарелых.

Гульжан Естаева