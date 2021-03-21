Приятный сюрприз

В преддверии празднования Наурыза семья самой молодой многодетной мамы из Курчатова получила подарок.

В рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» коллективы Дома дружбы – центра общественного согласия и Центра обучения языкам Курчатова поздравили с наступающим праздником самую молодую многодетную маму в городе Шакен Жулдыз, вручив её семье подарок и фруктовый набор для детей.

– «Марафон добрых дел» – под таким лозунгом по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева стартовала эта благотворительная акция в юбилейный год Независимости Казахстана, – подчеркнула руководитель отдела внутренней политики Курчатова Наталья Котова. – Добро – особое понятие, определяющее стремление человека сделать кого-то счастливее, благополучнее, успешнее. Оно основывается на умении сострадать, сочувствовать, ставить себя на место другого.

По словам Натальи Котовой, благотворительная акция не единственное мероприятие, призванное сделать жизнь жителей города ярче, многограннее и благополучнее.

Ева Ким

Курчатов