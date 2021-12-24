Приятные хлопоты

Десять семей из Абайского района отметили долгожданное новоселье.

Второй год в Карауле возводятся жилые дома в рамках регионального проекта «Одноэтажный Восток», реализуемого по инициативе акима области Даниала Ахметова. Построенное в соответствии с современными требованиями жильё принесло радость многим семьям.

Недавно в честь 30-летия Независимости Казахстана было завершено строительство пяти двухквартирных жилых домов, расположенных по улице Токтамыса. Так, накануне главного праздника страны новое жильё получили десять многодетных и малообеспеченных семей.

Аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов поздравил новосёлов и в торжественной обстановке вручил им ключи. Также с поздравлениями к жителям обратился член Союза писателей Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Толеген Жангалиев.

В свою очередь собственники жилья выразили радость и благодарность. По их словам, для них это событие стало двойным праздником.

Стоит отметить, всего с начала года в Абайском районе по проекту «Одноэтажный Восток» жильём обеспечены 32 семьи из числа социально уязвимых слоёв населения.

Гульжан Естаева

Абайский район