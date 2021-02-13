Общество

Приятные цены 

13.02.2021
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В селе Караул Абайского района провели сельскохозяйственную ярмарку. 

Её организовали в рамках меморандума, подписанного между акиматом Абайского района и ТОО «Агрофирма «Приречное». 

В результате было реализовано четыре тонны картофеля, две тонны лука, 1,5 тонны капусты, две тонны моркови и полтонны свёклы. В общей сложности десять тонн овощей продано по цене ниже рыночной. 

По информации районного акимата, в целях стабилизации цен на продукты питания подобные ярмарки будут проводиться и в дальнейшем. 

Гульжан Естаева 

Фото ОВП Абайского района 

Абайский район 

13.02.2021
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