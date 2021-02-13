Приятные цены 

В селе Караул Абайского района провели сельскохозяйственную ярмарку.

Её организовали в рамках меморандума, подписанного между акиматом Абайского района и ТОО «Агрофирма «Приречное».

В результате было реализовано четыре тонны картофеля, две тонны лука, 1,5 тонны капусты, две тонны моркови и полтонны свёклы. В общей сложности десять тонн овощей продано по цене ниже рыночной.

По информации районного акимата, в целях стабилизации цен на продукты питания подобные ярмарки будут проводиться и в дальнейшем.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район