Привычные хлопоты

В Семее продолжаются противопаводковые мероприятия. В целом, ситуация по городу стабильная.

На откачку талой воды с улиц Семея выделено 16 миллионов тенге. На эти средства планируется откачать с городских улиц 25 тысяч кубов талой воды и доставить инертный материал в объёме 5000 кубов. Поставщиком услуг стало ТОО «Семей Тазалык».

– Установившееся потепление вызвало резкое таяние снега и льда. Талые воды доставляют много неудобств жителям города. Так, с 5 по 11 марта от семейчан поступило 939 заявок. На сегодня с улиц откачано более 4 800 кубических метров талой воды, – сообщил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Семея Жасар Тусупов. – К местам подтопления подвезли 576 кубометров инертного материала. На содержание дренажно-ливневой канализации в этом году направлено 114 млн тенге. В настоящее время началась откачка резервуаров, параллельно от наледи освобождаются крышки колодцев канализации для приёма талой воды.

В целом, обстановка стабильная. При критической отметке 450 сантиметров уровень воды на реке Иртыш составляет всего 149 сантиметров.

– На сегодняшний день лёд на Иртыше вскрылся вплоть до посёлка Мирный, ниже по течению имеются промоины. Произведены взрывные работы по дроблению льда на реке в районе посёлка Мирный и ипподрома, – заключил заместитель начальника управления по ЧС г. Семея полковник Ернар Жалелов. – Взрывные работы производились компанией ТОО «Kaz Еxplo Service». На сегодняшний день откачано 15000 кубометров талой воды в частном секторе и 7214 кубов талой воды с улиц города.

Флора Левина

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Семей