Актуально

Приводят в порядок

22.01.2022
548

В здании акимата Семея активно ведутся восстановительные работы.  

На сегодняшний день акимат города работает в штатном режиме, однако нуждается в обновлении оргтехники и ремонте здания.

В ходе массовых беспорядков основной мишенью стал акимат. Погромщики ломали мебель и окна, выламывали замки в дверях кабинетов, а потом выносили всё, чем можно было поживиться: технику, канцтовары и даже личные вещи сотрудников.

Были выбиты окна на площади не менее 200 кв. метров, это практически 70 процентов всего остекления здания. Пострадали все двери как снаружи, так и внутри. Входные группы раскурочены во время штурма, а межкомнатные – пали жертвой неуёмной жажды наживы мародёров. Кроме того, разбиты 30 камер видеонаблюдения.

– Были разрушены все входные группы, витражные стёкла. На этажах разбито 25 окон, на первом этаже практически не осталось ни одного целого стекла. Сломана 171 дверь, в том числе четыре металлические. Также нанесён ущерб имуществу: сломаны столы, стулья, украдены ноутбуки, принтеры, диктофоны. В общем, всё, что возможно было унести, унесли, – рассказала руководитель отдела финансово-хозяйственной работы Шынар Сагадиева.

По её словам, когда сотрудники вернулись на свои рабочие места, то застали в кабинетах и коридорах полный разгром. Повсюду валялся мусор, были разбросаны бумаги, сломанная оргтехника.

Прежде чем приступить к ремонтно-восстановительным работам, была создана специальная комиссия, которая тщательно обследовала каждый кабинет и зал заседаний, составив акт нанесённого материального ущерба, однако точную сумму пока не называют.

Напомним, в уборке кабинетов государственным служащим оперативно помогли волонтёры Молодёжного ресурсного центра Семея. Студенты колледжей и вузов разгребали мусорные завалы, подключали оставшуюся технику, помогали разбирать документы по папкам.

Сейчас, после завершения уборки и нескольких субботников, за счёт городского бюджета начались восстановительные работы. Ремонтируют входные группы, вставляют стёкла, занимаются покраской. Постепенно рабочие кабинеты государственных служащих обретают прежний вид.

К слову, уже восстановили разграбленную столовую, она работает в штатном режиме. Стоит отметить, что именно она больше всего пострадала от погромов. Арендаторы, снимающие помещение столовой в здании горакимата, уже подали заявку в филиал Семея Региональной палаты предпринимателей ВКО на получение компенсации.

Флора Левина, Екатерина Гуляева

Фото Флоры Левиной

Семей  

22.01.2022
548

Еще новости

Берегите здоровье

18.01.2022

Работа на конкретный результат

16.01.2022

Контроль над ситуацией 

13.01.2022

Сила – в единстве

11.01.2022
Back to top button