Приводят в порядок

В здании акимата Семея активно ведутся восстановительные работы.

На сегодняшний день акимат города работает в штатном режиме, однако нуждается в обновлении оргтехники и ремонте здания.

В ходе массовых беспорядков основной мишенью стал акимат. Погромщики ломали мебель и окна, выламывали замки в дверях кабинетов, а потом выносили всё, чем можно было поживиться: технику, канцтовары и даже личные вещи сотрудников.

Были выбиты окна на площади не менее 200 кв. метров, это практически 70 процентов всего остекления здания. Пострадали все двери как снаружи, так и внутри. Входные группы раскурочены во время штурма, а межкомнатные – пали жертвой неуёмной жажды наживы мародёров. Кроме того, разбиты 30 камер видеонаблюдения.

– Были разрушены все входные группы, витражные стёкла. На этажах разбито 25 окон, на первом этаже практически не осталось ни одного целого стекла. Сломана 171 дверь, в том числе четыре металлические. Также нанесён ущерб имуществу: сломаны столы, стулья, украдены ноутбуки, принтеры, диктофоны. В общем, всё, что возможно было унести, унесли, – рассказала руководитель отдела финансово-хозяйственной работы Шынар Сагадиева.

По её словам, когда сотрудники вернулись на свои рабочие места, то застали в кабинетах и коридорах полный разгром. Повсюду валялся мусор, были разбросаны бумаги, сломанная оргтехника.

Прежде чем приступить к ремонтно-восстановительным работам, была создана специальная комиссия, которая тщательно обследовала каждый кабинет и зал заседаний, составив акт нанесённого материального ущерба, однако точную сумму пока не называют.

Напомним, в уборке кабинетов государственным служащим оперативно помогли волонтёры Молодёжного ресурсного центра Семея. Студенты колледжей и вузов разгребали мусорные завалы, подключали оставшуюся технику, помогали разбирать документы по папкам.

Сейчас, после завершения уборки и нескольких субботников, за счёт городского бюджета начались восстановительные работы. Ремонтируют входные группы, вставляют стёкла, занимаются покраской. Постепенно рабочие кабинеты государственных служащих обретают прежний вид.

К слову, уже восстановили разграбленную столовую, она работает в штатном режиме. Стоит отметить, что именно она больше всего пострадала от погромов. Арендаторы, снимающие помещение столовой в здании горакимата, уже подали заявку в филиал Семея Региональной палаты предпринимателей ВКО на получение компенсации.

Флора Левина, Екатерина Гуляева

Фото Флоры Левиной

Семей