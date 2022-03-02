Прививки для бычков

В Бескарагайском районе идёт плановая весенняя ветеринарная обработка сельскохозяйственных животных, которая традиционно стартует 15 февраля и завершается 1 июля.

Так, в Карабасском сельском округе Бескарагайского района, одном из самых благополучных в плане эпизоотической обстановки сельскохозяйственных животных, весенняя обработка домашнего скота стартовала 21 февраля.

Как сообщил главный специалист аппарата Карабасского сельского округа Кайратбек Шагиев, в течение нескольких весенних месяцев ветеринарам округа предстоит провести профилактическую обработку пяти тысяч голов крупного рогатого скота, трёх тысяч голов овец и 1800 голов лошадей. На текущий момент вакцинацию про-

шли уже 900 коров и быков, а также 560 овец, принадлежащих крестьянским хозяйствам и личным подсобным хозяйствам. Вакцинация лошадей начнётся немного позже, когда они вернутся с тебенёвки.

– У каждого сельскохозяйственного животного в обязательном порядке берётся кровь на анализ, а также делаются прививки от таких опаснейших инфекционных заболеваний, как ящур, сибирская язва и эмфизематозный карбункул, – пояснил Кайратбек Шагиев. – Это острое неконтагиозное заболевание крупного рогатого скота, буйволов, реже овец и коз. Оно характеризуется хромотой, крепитирующим отёком и быстрой гибелью животных.

По его словам, сельский округ полностью обеспечен необходимыми квалифицированными кадрами для проведения профилактического осмотра животных. Кроме того, местные жители активно помогают ветеринарам в проведении обработки животных, находящихся в их собственности. Они загоняют животных в специальные загоны, где врач может взять анализы и сделать прививки.

В целом, в Карабасском сельском округе насчитывается 42 крестьянских и фермерских хозяйства, два ТОО, два СПК и 482 личных подворных хозяйства, 320 из которых имеют сельскохозяйственных животных.

Осенняя профилактическая обработка скота начнется 1 сентября и продлится два месяца.

Екатерина Гуляева

Фото предоставлено Кайратбеком Шагиевым

Бескарагайский район