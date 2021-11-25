Привит – значит защищён

С 16 ноября в Глубоковском районе начали прививать вакциной Pfizer несовершеннолетних детей в возрасте от 12 до 18 лет, кормящих и беременных женщин.

По сведениям акимата района, местные жители продолжают болеть коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией.

– За 22 дня в районе заболели 44 человека, – сообщили в Глубоковском акимате. – С 1 сентября по 23 ноября зарегистрировано 50 случаев заболеваемости КВИ среди детей, из них 30 школьников и 20 дошкольников. В настоящее время 33 учащихся переведены на дистанционное обучение.

Перед проведением прививочной кампании медицинские работники прошли необходимую подготовку.

Сообщается, что с 17 по 23 ноября от коронавирусной инфекции были привиты первым компонентом вакцины производства Pfizer 144 человека, в том числе 138 учащихся школ и студентов колледжей, шесть кормящих матерей. За вакцинированными ведётся наблюдение. Среди них заболевших нет.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район