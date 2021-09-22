Привести всё в порядок

Выбросы вредных веществ в атмосферу, реконструкция очистных сооружений, сбор и переработка ТБО, озеленение – вот неполный круг вопросов, которые обсуждались общественностью Семея в ходе онлайн- семинара по вопросам реализации Дорожной карты ВКО по экологическим проблемам.

Семинар был организован по инициативе ОФ «Центр семьи» в рамках программы Qolda 3,0 под руководством КФ «Фонд Евразия Центральной Азии» в партнёрстве с «Шеврон Мунайшаз Инк».

Как рассказала исполнительный директор ОФ «Центр семьи» Людмила Асташкина, их общественная организация уже не первый год занимается вопросами экологии и экологического просвещения населения. На этот раз был разработан специальный проект «ЭкоПатруль», поддержанный общественными фондами, работа которого будет направлена, в первую очередь, на развитие экологического мышления семейчан и их активизацию в реализации Дорожной карты Восточно-Казахстанской области по проблемам экологии и окружающей среды.

Проблем этих в Семейском регионе немало. Подробно о некоторых из них в ходе семинара рассказал руководитель отдела государственного экологического контроля по городу Семею Департамента экологии ВКО Нурлан Сейкенов.

ДЫШАТЬ НЕЧЕМ

Если говорить о загрязнении атмосферного воздуха, то в Семее главными «виновниками» можно смело назвать два крупных промышленных предприятия, на чью долю приходится 41 процент от общего объёма выбросов в год. Это производственная компания «Цементный завод» и ГКП «Теплокоммунэнерго».

– Чтобы улучшить экологическую обстановку в городе, Цементный завод в соответствии с Экологическим кодексом РК начал реализацию собственной программы по снижению выбросов в атмосферу. В текущем году предприятие уже приобрело электрофильтры на печь №1 на сумму более 1 млрд тенге. В ближайшее время оборудование будет установлено. В целом, Цемзавод утвердил в Комитете экологического контроля поэтапную программу решения экологических проблем, которую будет реализовывать до 2025 года, – пояснил Нурлан Сейкенов.

«Теплокоммунэнерго» в настоящее время осуществляет теплоснабжение Семея на 16 производственных площадках, две из которых – ТЭЦ-1 и РК-2 находятся в левобережной части города, ещё 14 котельных – на правом берегу. Мощность котельных такова, что пока нет никакой возможности закрыть хотя бы один теплоисточник города. Наоборот, дефицит мощностей теплоисточников центральной части Семея послужил причиной многочисленных жалоб горожан на холод в их домах и квартирах в минувшую зиму.

Всё это стало причиной для разработки проекта по увеличению мощностей таких котельных, как «Центр», «103-103А» и «Габбасова», а также тепловых сетей правобережной части города. Эти ремонтные работы уже на этапе завершения и находятся на личном контроле акима ВКО Даниала Ахметова.

– Для снижения выбросов, производимых котельными, необходимо строительство одного мощного теплоисточника в правобережной части Семея – ТЭЦ-3. Вопрос не новый, но, тем не менее, пока он не имеет конкретного решения. Необходимы крупные финансовые средства для строительства этого объекта, – говорит главный эколог Семея.

НЕЧИСТЫЕ ВОДЫ

Имеются в Семее сложности и с очистными сооружениями сточных вод. Ещё в 1960 году в городе была построена первая очередь очистных сооружений – механическая очистка, а вот до биологической так дело и не дошло. Хотя были неоднократные разработки ПСД на реконструкцию очистных сооружений города, последняя из которых была сделана ещё в 2013 году. Но из-за отсутствия финансирования проекты каждый раз оставались нереализованными.

Скажем больше, действующая механическая очистка, по словам Нурлана Сейкенова, на сегодняшний день работает с нарушениями регламента очистки сточных вод.

СВАЛКА ВНЕ ЗАКОНА

Проблема стихийных свалок настолько актуальна для нашей республики, что в 2020 году в ходе одного из расширенных заседаний Правительства РК Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал министрам особое поручение – в кратчайшие сроки ликвидировать с территории населённых пунктов все стихийные свалки.

Чтобы установить их точное количество, использовали спутник, при помощи которого только на территории ВКО было зафиксировано 552 места, где располагались несанкционированные свалки. Помогают их выявить и сознательные граждане. Благодаря обращениям горожан в текущем году в Семее было обнаружено 44 свалки в разных точках города и на его окраинах, 18 процентов из них уже ликвидированы. В целом по ВКО удалось устранить 85 стихийных свалок – это 15 процентов от необходимого объёма.

– Чтобы полностью уничтожить все свалки в Семее, потребуется не менее 1 млрд тенге. Таких финансовых средств у города пока нет. Да и это не решение проблемы, поскольку из года в год именно на этих местах вновь и вновь возникают новые стихийные свалки, – посетовал эколог.

В целом, как сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, в первом полугодии 2021 года по республике проведено 570 экологических проверок, по результатам выдано 1338 предписаний об устранении нарушений, 52 процента которых уже исполнены.

При этом на предприятия, допустившие нарушения, наложено более 1128 административных штрафов на общую сумму 707,13 млн тенге.

На сегодняшний день совместно с АО «НК «Казахстан Гарыш Сапары» выявлено 5811 несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 34 процента.

По поручению Главы государства в настоящее время по всей республике проводятся рейды по зонам рекреации в целях ликвидации и предотвращения образования стихийных свалок.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ОТХОДОВ

Многое ещё предстоит сделать и в направлении раздельного сбора, переработки и утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО). Семей только начал делать первые шаги в этом направлении, и чтобы это начинание вошло в нормальную колею, потребуется время.

В настоящее время в городе действует полигон ТБО, где организована работа сортировочной линии, но выборка идёт минимальная. Ситуация должна измениться с установкой и сдачей в эксплуатацию автоматизированной сортировочной установки, которую поставляют сюда партнёры из Греции в рамках проекта с ТОО «Оператор РОП». Сейчас идут поставки агрегатов будущего комплекса, запуск которого, скорее всего, будет произведён уже осенью.

– Не раз поднимался вопрос о строительстве нового полигона ТБО в пятнадцати километрах от города и мусороперерабатывающего завода. Но из года в год из-за отсутствия финансовых средств реализацию этого проекта откладывают, – отметил Нурлан Сейкенов.

35 ПУНКТОВ

Именно столько проектов, связанных с решением экологических проблем ВКО, указаны в Дорожной карте области. Среди них: ТБО, озеленение, очистные сооружения, захоронения отходов, внедрение новейших технологий, экологическое воспитание и многое другое. Для их более эффективного решения в области решено создать три рабочие группы с привлечением общественности и заинтересованных организаций по трём направлениям: ТБО, озеленение и инновационные технологии.

– Многие из намеченных для реализации проектов зависят от финансирования из республиканского бюджета. А для решения такой задачи, как переход частного сектора на центральное отопление, требуется строительство ТЭЦ-3 в городе, – подчеркнул эколог.

Но некоторые вопросы Семей может решить и на местном уровне. Например, для озеленения улиц, создания парков и скверов вовсе не обязательно тратить огромные средства для закупа посадочного материала в других регионах. Гораздо выгоднее, с экономической и экологической точек зрения, организовать на окраине Семея собственный дендрологический питомник, как предложили общественники города.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей