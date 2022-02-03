Социум

Приверженность демократическим ценностям

03.02.2022
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Сегодня в Восточно-Казахстанской области проходят дни открытых дверей в рамках Всемирного дня выборов.

Ежегодно в первый четверг февраля во всех странах отмечается Всемирный день выборов. Он был учреждён в 2005 году в Будапеште во время Всеобщей конференции организаторов выборов. Традиция отмечать этот день инициирована Ассоциацией организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ), полноправным членом которой является Республика Казахстан.

Профессионалы в сфере организации и проведения выборов, учреждая Всемирный день выборов, преследовали цель привлечь внимание людей к проблеме обеспечения избирательных прав граждан и совершенствования избирательных процессов.

По инициативе Центральной избирательной комиссии РК 3 февраля в Восточно-Казахстанской области пройдут дни открытых дверей в участковых и территориальных комиссиях.

– Запланированы встречи членов избирательных комиссий с учащимися учебных заведений на тему «Конституционное право выбирать и быть избранным», – информирует Региональная служба коммуникаций ВКО.

По данным председателя Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии Ерсаина Набиева, в регионе сформировано 1047 избирательных комиссий, в том числе 20 территориальных и 1027 участковых, общей численностью 6 945 человек.

– Важнейшей задачей проводимых мероприятий является раскрытие роли выборов в укоренении основных демократических принципов и постулатов в сознании граждан нашей страны, знание и понимание молодыми избирателями своего права и возможности участия в управлении государством, непосредственно или через своих свободно избранных представителей в рамках осуществления гарантированных Конституцией демократических свобод, – отметили организаторы.

Стоит подчеркнуть, свободные выборы на сегодняшний день являются основополагающим принципом организации государственной власти, а народ – носителем суверенитета и единственным источником государственной власти.

– Демократические выборы – это конкурентные, периодические и представительные выборы, в процессе которых граждане, обладающие широкой свободой, на альтернативной основе избирают своих представителей во властные структуры, – говорится на официальном сайте ЦИК РК. – Законодательство Республики Казахстан обеспечивает периодичность выборов, представительство в органах власти различных социальных групп населения, открытость и прозрачность деятельности избирательных органов.

Как активный член многих авторитетных международных организаций, Казахстан придерживается всех принятых на себя обязательств по проведению свободных и конкурентных выборов.

Выборы Главы государства и формирование Парламента Республики Казахстан, а также местных представительных органов проходят в стране в условиях открытости и гласности. Также этот процесс осуществляется в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными принципами демократических выборов, заложенными во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Документе Копенгагенского совещания ОБСЕ.

Напомним, право избирать и быть избранным урегулировано в Конституционном законе «О выборах в Республике Казахстан», принятом в сентябре 1995 года. Согласно положениям Конституции и данного закона выборы Президента, депутатов Мажилиса Парламента и местных представительных органов, а также членов органов местного самоуправления Республики Казахстан проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников 

03.02.2022
759

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