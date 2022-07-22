Приумножая лингвистический капитал

Возникают сложности при изучении казахского языка? Есть желание, но не хватает методической поддержки? Вам непременно помогут специалисты Восточно-Казахстанского лингвистического центра.

По их словам, число желающих говорить на государственном языке в регионе увеличивается ежегодно. К тому же и возможностей для максимально эффективного освоения языка становится больше.

Лингвистический центр в Восточно-Казахстанской области был создан в 2005 году. С тех пор специалистами учреждения было сделано немало на пути реализации государственной языковой политики. Их ключевая цель – развить лингвистический капитал взрослого населения региона, используя инновационные технологии в обучении.

– Основная деятельность центра заключается в обучении государственному и английскому языкам служащих областных государственных учреждений, организаций, оказывающих государственные услуги, а также жителей области, – рассказала директор Восточно-Казахстанского лингвистического центра Асемгуль Абзалова.

В первом полугодии в 2021-2022 учебном году 280 слушателей прошли обучение государственному языку в лингвистическом центре, во втором полугодии – 301. Уроки английского в первом полугодии прошли 59 человек, во втором – 17. Общее количество слушателей составило 657 человек. По окончании курса слушатели сдают итоговые тесты, по результатам которых им вручаются сертификаты, свидетельства.

– Можно с уверенностью сказать, что наш центр стал научно-методической базой, координирующей работу Центров обучения языкам, – добавила Асемгуль Абзалова. – Хочется отметить коллег Ырысты Райханкызы, Ляззат Кайдарову, Жулдыз Муканбаеву, Балжан Серикбеккызы, Умиткуль Хуандаг, которые ведут системную работу в профессиональном направлении, применяя методы и приёмы, отвечающие современным требованиям обучения.

Стоит подчеркнуть, учебные программы и календарные планы центра разработаны в соответствии с национальным стандартом коммуникативных языковых компетенций владения казахским. Государственный язык здесь преподаётся по 120-часовой и 72-часовой программе. Также есть курс «Тілашар», на освоение которого даётся 60 часов. Если говорить об английском языке, то его преподают по 48-часовой программе. Занятия проводятся два раза в неделю по 1,5 часа.

Слушатели изучают курс по четырём уровням А1, А2, В1, В2. Новый поток слушателей в лингвистическом центре принимают в октябре. Перед началом обучения они проходят входной тест для определения уровня владения языком.

– Одним из трудных моментов в обучении государственному языку назову слушание и понимание. Это сложный навык, с помощью которого человек может воспринимать с первого раза то, что услышал. Из-за недостаточного языкового опыта некоторые слушатели не могут в полной мере изложить своё понимание материала. Поэтому слушание и понимание доставляют им большие трудности, – пояснила тренер-преподаватель Ляззат Кайдарова. – При этом подавляющее большинство взрослых не общаются на государственном языке. В результате чего при составлении доклада или изложении своих мыслей им не хватает словарного запаса.

Для того чтобы помочь взрослым гражданам овладеть государственным языком, преподаватели применяют специальные мотивационные методы для развития языковых навыков, то есть говорения, чтения, письма и аудирования. В центре имеются необходимые материально-технические условия, используются современные и уже проверенные временем и практикой учебно-методические пособия.

– В обучении государственному языку взрослых, в первую очередь, ведётся работа по обогащению словарного запаса по темам. Также уроки проводятся посредством вопросов-ответов, бесед, аудиовизуальных методов, наглядных материалов и т. д. В процессе преподавания активно используются онлайн-платформы и веб-приложения (Zoom, Padlet, Quizizz, Google Jamboard, Google Forms, Google Meet, Kahoot!, ThingLink, Quizlet, Mentimeter, FlippingBook, OnlineТestPad), – говорит методист Жанар Салимжанова.

Для повышения квалификации сотрудников в центре организуют научно-практические семинары, курсы, вебинары, тренинги и конференции по методике обучения языкам взрослого населения. Вместе с тем преподаватели издают авторские методические пособия, в том числе разговорники по различным отраслям, сборники диктантов и изложений, сборники текстов для взрослых слушателей и заданий, разработанных в виде тестов, и многое другое.

Помимо ведения самого процесса обучения в течение года со слушателями проводятся разнообразные познавательные мероприятия. Так, для сотрудников филиала АО «Казахтелеком» был организован полезный круглый стол на тему «Переводческое дело в языковой коммуникации». А в Департаменте Агентства по противодействию коррупции по ВКО прошёл урок о письменной культуре.

Совместно с сотрудниками Департамента полиции ВКО преподаватели Восточно-Казахстанского лингвистического центра провели семинар «Государственный язык – мой язык», в ходе которого участникам рассказали о сайте «Тіл әлемі» и проектах Atau.kz, Quzat.kz, Emle,kz, Termincom.kz и Tilqural.kz. А в завершение им вручили словари, касающиеся правоохранительной сферы.

В рамках празднования 150-летия со дня рождения учёного, педагога, общественного деятеля Ахмета Байтурсынова проводились диктанты на тему «Ахмет Байтурсынов – учитель нации». Также в честь этой юбилейной даты были организованы областной онлайн-семинар «Ахмет Байтурсынов и методика преподавания казахского языка» и областная научно-практическая конференция «Наследие Ахмета Байтурсынова и проблемы национального языка». К слову, по результатам конференции, прошедшей в Катон-Карагайском районе, доклады заместителя директора ВК лингвистического центра Ы. Райханкызы и преподавателя Л. Кайдаровой были отмечены благодарственными письмами акима района.

Добавим, курсы изучения государственного языка Восточно-Казахстанского лингвистического центра прошёл и коллектив областной газеты «Рудный Алтай».

– Проведение курсов на базе организаций, предприятий – это очень хорошая идея. Потому что не у каждого человека есть возможность уделить дополнительное время занятиям. А на подобных уроках, так сказать, не отходя от рабочего места, можно получить прочный фундамент знаний, что поможет в дальнейшем процессе изучения языка, – считает журналист Татьяна Кравченко, прошедшая курс «Тілашар».

Кроме того, при методической поддержке центра на страницах газеты была запущена серия уроков по изучению казахского языка. Каждый четверг под рубрикой специальный проект мы публиковали правила, задания, тексты, диалоги и лексический минимум в качестве базы для освоения определённой темы. Так, в течение года наши читатели смогли освоить около 50 различных разговорных тем.

– Развитие государственного языка в настоящее время имеет важное значение Поэтому следует повсеместно ставить вопрос о дальнейшем расширении сферы применения и повышении его статуса, – уверены специалисты ВК лингвистического центра.

Дополнительную информацию о работе учреждения можно получить по телефонам: 8 (7232) 70-19-65 и 8 (7232) 70-56-46 или на страницах центра в социальных сетях.

Гульжан Естаева

Фото из архива ВК лингвистического центра