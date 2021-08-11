Притяжение земли и заснеженных гор

Международный день альпинизма отмечается во всём мире ежегодно восьмого августа. Общеизвестно, что такая традиция берёт своё начало с давних пор. В 1786 году французские альпинисты впервые в истории совершили восхождение на альпийский пик Монблан.

Недавно в социальных сетях появилась информация, что на этой всемирно известной горе побывали также представители Казахстана. Тут не имеет особого значения, в качестве кого они оказались в очень популярном месте – в роли гостей, туристов или для участия в соревнованиях и тренировках. Однако важен их интерес к горам, походам на лоно природы и лучшие туристические объекты мира.

Между тем подобные маршруты и объекты туризма у нас имеют своих почитателей и явных фанатов. В целом в Казахстане и в нашей области в частности есть свои традиции и школы, клубы, секции альпинизма. Возможно, в последнее время не так много и часто о них говорится по ряду разных причин, связанных с пресловутой пандемией. Потому есть повод и необходимость в будущем нам как-то восполнять явно имеющийся пробел. Поскольку здесь тоже кроется большой потенциал, требующий раскрытия.

Чем обычно привлекает гостей и туристов Алматы на юге нашей республики? Визитной карточкой там являются горы и всё, что с ними связано. Дивная природа, хвойный лес, озёра, ледники, ручьи и реки. Высокогорный каток «Медео», горнолыжные базы, прекрасные условия для отдыха и занятий физической культурой или спортом. Эта инфраструктура позволяет ещё проводить крупнейшие международные соревнования, всемирную Универсиаду. И будет совершенно несправедливо, если не упомянуть здесь о сильной казахстанской школе и традициях альпинизма. В числе легендарных восходителей на высочайшие вершины мира есть ветераны, современники, молодое поколение. А не вспомнить об альпинистах из Восточного Казахстана тоже никак нельзя. Они внесли и вносят вклад в развитие этого мужественного вида спорта в нашей республике. При случае постараемся рассказать о них поимённо.

Многие знают, что традиции альпинизма в регионе начинают свой отсчёт с 60-х годов прошлого века, когда в Усть-Каменогорске создали секцию альпинизма, потом успешно заработала областная федерация по этому виду спорта. Альпинизмом тогда занимались на любительском или профессиональном уровне многие жители области. На различных предприятиях действовали туристические клубы, в которых выступали известные и очень сильные спортсмены. Со временем появились компании и фирмы по оказанию ценных услуг промышленного альпинизма. В конце 80-х годов минувшего столетия после сильнейшего землетрясения в Армении группа спасателей-альпинистов из Усть-Каменогорска помогала в поиске пострадавших людей под завалами разрушенных городов республики.

В областном центре по дороге в микрорайон Старая Согра слева можно было часто видеть, как на скалодроме тренируются дети и взрослые, поднимаясь при помощи верёвок и другого снаряжения вверх по отвесным стенам. «Рудный Алтай» писал о секции скалолазов, действующей в отдалённом степном городе ядерщиков – Курчатове.

В прежние годы весной проводились альпиниады у горы Беркутауыл в Катон-Карагайском районе, неподалёку от села Топкайын. Это вторая по высоте горная вершина в Восточном Казахстане, привлекающая взоры любителей альпинизма и туризма. В её окрестностях недавно побывал наш коллега-журналист, прекрасный фотограф и собкор газеты «Егемен Қазақстан» по ВКО Мерей Кайнарулы. Он охотно поделился снимком, мы надеемся ещё на рассказ.

Три года назад мы сообщали также о международной экспедиции в рамках проекта по сохранению природы. В её составе группа туристов из разных стран совершила восхождение на самую высокую горную вершину Алтая – Белуху, которую здесь называют Музтау – Ледяной горой. Покорить хотя бы одну из вершин двуглавой красавицы мечтают многие альпинисты и туристы. Однако сделать это по силам не всем и не всегда. Здешние места являются особо охраняемыми территориями, куда попасть просто так первому встречному и поперечному нет возможности. Есть на то целый ряд причин, законных требований, норм, которые, скорее, ведут к лучшему. Слишком уж красива и одновременно хрупка окружающая реликтовая природа, ещё чудом сохранённая усилиями двух соседних стран. В таких случаях лучше оставить на память о божественной природе не следы на ледниках, а фотографии в альбоме.

Меир Токобаев

Фото Мерея Кайнарулы

Катон-Карагайский район